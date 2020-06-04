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疫情鬧血荒 屏東縣百工師傅志工團 熱血勞工疫起相挺

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣政府勞動處長林德輝挽袖捐血，響應「熱血勞工疫起相挺」公益捐血。記者劉星君／攝影
屏東縣政府勞動處長林德輝挽袖捐血，響應「熱血勞工疫起相挺」公益捐血。記者劉星君／攝影

受新冠肺炎疫情影響，屏東捐血站統計，捐血人數下降2到3成，近期疫情趨緩，捐血人數雖逐漸回穩，屏東捐血中心指出，希望民眾養成「定期、定量」捐血習慣。屏東縣政府勞動處輔導屏東縣百工師父志工團，今邀請工會成員一同響應舉辦「熱血勞工疫起相挺」發起公益捐血活動，4日到6日在屏東捐血站，邀請民眾響應。

5月起疫情趨緩，屏東縣百工師傅志工團等相關工會舉辦「熱血勞工疫起相挺捐血」，4日至6日在屏東捐血站舉行，縣府贈防疫酒精，屏東縣營造業、餐飲業、泥水業、水電裝置業、油漆業及廚具裝修業職業工會分別出資採購白米及水果，捐出550份民生物資，鼓勵民眾以實際的捐血行動體現勞工回饋社會的精神。

 屏東縣長潘孟安說，屏東縣轄職業工會自4月底以來配合中央政策辦理勞工紓困補助，感謝各職業工會幫忙。藉由聯結民間及社會資源方式，集結社會上從事公益活動善心人士，發揮拋磚引玉效果。

勞動處長林德輝說，鼓勵轄內工會會員及民眾捲袖捐血，配合政令宣導，捐血同時也了解勞工相關權利，未來持續辦理各項公益，讓屏東處處有溫情。

屏東縣百工師傅志工團等相關工會舉辦「熱血勞工疫起相挺捐血」，4日至6日在屏東捐血站舉行，縣府贈防疫酒精，各工會分別出資採購白米及水果，鼓勵民眾捐血。記者劉星君／攝影
屏東縣百工師傅志工團等相關工會舉辦「熱血勞工疫起相挺捐血」，4日至6日在屏東捐血站舉行，縣府贈防疫酒精，各工會分別出資採購白米及水果，鼓勵民眾捐血。記者劉星君／攝影

屏東縣政府 捐血中心 疫情

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