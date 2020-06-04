來義鄉小鮮肉駕駛「幸福小巴」為地方鄉親服務

屏東縣來義鄉「幸福小巴」今天通車，將與去年上路的「幸福巴士」分擔運量，滿足在地居民長照、就醫需求。搭過「幸福巴士」的鄉親對這項服務滿意度頗高，也有在地青年返鄉當巴士駕駛，一起創造幸福。

來義鄉公所今天辦「來義有愛．幸福無礙2.0幸福小巴」通車典禮，長輩前往潮州等地就醫更便利。來義鄉長莊景星也許下心願，希望能爭取「幸福娃娃車」，解決學童接送問題，讓老人、小孩都幸福。

屏東縣政府、高雄區監理所、高屏澎區域運輸發展研發中心攜手，媒合私人企業捐贈一輛8人座「幸福小巴」，加上去年已有一輛幸福巴士上路，2輛幸福小巴讓運能、路網更完善。還結合敬老卡、博愛卡，減輕長者就醫的交通花費，車上增設LINE Pay等電子支付功能，及「乘車安心GO」等裝置。

高雄區監理所表示，當地去年上路的「幸福巴士」，限於屏東、枋寮醫院就醫路線，一輛車要肩負4條路線相當吃重，加上來義鄉道路狹窄，運行挑戰不小，增添一輛「幸福小巴」後，安全性、量能都提升了。

就讀文樂國小2年級的許姓男童說，他曾陪奶奶搭「幸福巴士」就醫，很喜歡巴士的設備與舒適感。

26歲來義鄉魏姓青年看到「幸福小巴」徵駕駛，他上網報名，如願錄取。魏姓青年說，很高興能留鄉工作，開「幸福小巴」照顧在地長者，很有成就感。