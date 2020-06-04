馬祖島嶼接力救護 遊客受傷員警背負協助送醫
連江縣警察局響應即將到來的警察節，舉辦「大坵島健行趣」活動，途中遇到受傷遊客，因大坵島地勢陡峭，員警背負傷者下山，並協助送醫。
為提前慶祝警察節，連江縣警察局3日舉辦「大坵島健行趣」活動，鍛練員警體能並凝聚團隊向心力，健行途中發現腳踝扭傷遊客，沿途以樹枝，跛腳跳步下山，連江縣南竿警察局長廖恆裕立即派員協助，南竿警察所警員周炳言自告奮勇，折回步道背負扭傷蔡姓遊客。
保安警察隊小隊長陳義豪今天受訪表示，由於大坵島無交通運輸車輛，僅能徒步行走，且地勢陡峭，山路蜿蜒，協助警員一路將遊客背送回大坵碼頭搭船，北竿警察所長莊筱婷通報救護車至北竿白沙碼頭接應，並由警員田輝盛隨消防隊護送至北竿鄉衛生所就醫，完成「島嶼接力救護」任務。
連江縣警察局透過團隊合作接力送民眾就醫，獲居民及觀光旅遊民眾鼓舞嘉許，也為此次健行慶祝警察節活動留下值得紀念篇章。
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