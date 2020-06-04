高雄市首座失智照護園區 落腳大樹區

因應失智人口照護需求，高雄市政府將舊大樹區公所改建成全市首座「失智照顧園區」，結合日間照顧、團體家屋及育成中心等功能於一體，高雄市副市長陳雄文今午主持園區開幕，與在場長輩一同玩桌遊，互動愉快，他希望長輩們能夠透過多元的益智互動，減緩退化速度，有更好的晚年生活。

大樹失智照顧園區是利用大樹區公所舊址改建，相關改建經費爭取到福利部「前瞻基礎建設-整建長照衛福據點計畫」補助，拆除掉原有建物後新建設置，園區委託財團法人高雄市華仁社會福利慈善事業基金會辦理。

高雄市社會局表示，首座失智照顧園區，提供失智日間照顧服務，最高可收托30名長輩；失智症團體家屋，最高可收托16名長輩。另育成中心，除培育失智照顧人力外，也透過產官學合作模式，將機構照顧經驗研發失智照顧模組，提供其他長照機構參用。

高雄市副市長陳雄文說，失智症照顧是整合性的專業，包含醫療、復健、護理、營養及社會工作等服務，隨著患者病程的發展，必須滾動調整照顧的模式。

高雄市政府為減輕失智症家屬照顧上的負擔，積極佈建照顧資源，含大樹失智日照中心在內，已經設置4家失智日間照顧中心、2家失智團體家屋、9家失智共同照護中心、52個失智社區服務據點，提供失智長者延緩失能的訓練及生活照顧，也提供家屬喘息及照顧訓練等服務。

高雄市社會局表示，市民如有照護失智長輩的需求，可洽1966長照專線，或到衛生局長期照顧中心網頁，點入「失智照護專區」查詢相關服務。大樹失智園區服務的對象是長照需求等級2級以上的失智症患者，可洽07-6522038。