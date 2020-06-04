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綠蠵龜命喪墾丁船帆石！海生館將進一步研究死因

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導
南部分署第六岸巡隊香蕉灣安檢所，接獲民眾通報在帆石岸際發現海龜屍體。圖／海巡提供
南部分署第六岸巡隊香蕉灣安檢所，接獲民眾通報在帆石岸際發現海龜屍體。圖／海巡提供

南部分署第六岸巡隊香蕉灣安檢所接獲民眾通報，發現一隻海龜死於屏東墾丁船帆石岸際，海巡人員獲報後，連同國立海洋生物博物館前往協助，隨後便將海龜屍體帶回海生館，要進一步追查死因。

據了解，6月4日下午，南部分署第六岸巡隊香蕉灣安檢所接獲民眾通報稱，在帆石岸際發現海龜屍體。海巡人員獲報後，聯繫國立海洋生物博物館及屏東縣政府農業處動物保護及保育科派員到場處理。抵達現場後，海巡人員確認海龜已無生命跡象。

初步測量死亡海龜體長約55公分、寬30公分，經國立海洋生物博物館研判，該海龜為保育類綠蠵龜，且距離死亡時間不久，海巡人員先將海龜載往安檢所存放，隨後由海生館帶回研究，要了解海龜死因。

經國立海洋生物博物館研判，該海龜為保育類綠蠵龜。圖／海巡署提供
經國立海洋生物博物館研判，該海龜為保育類綠蠵龜。圖／海巡署提供

海龜 海巡 屏東縣政府

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