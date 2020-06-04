高雄市有廟婆和化緣者申請宗教紓困 公所盡力幫忙

中央政府推「宗教紓困」，宮廟、陣頭人員如有需要，可以申請，高雄市政府民政局、各區公所都在注意宗教界的需求，如有申請案將全力協助。

宗教紓困案中，「陣頭」人士也能申請，但高雄市曾排出「陣頭」助熱鬧的宮廟，本身多未組「陣頭」，有些寺廟的「陣頭」也不是專職人員，像內門宋江陣即多為地方居民利用空暇時練團，廟裡有大型活動時即臨組「陣頭」參加遶境，因此區公所尚在了解宗教界受疫情衝擊的情況。

內門區公所相關人員表示，曾有兩名宗教人士申請紓困，但不是宋江陣或其他「陣頭」；一案是一名70多歲的「廟婆」來申請，她表示到廟裡拜拜的人少了，她也沒有什麼收入，需要紓困；另有一名以化緣為主的宗教人士申請，說是化緣的收入少了很多，生活困難，所以要紓困，對於這兩案，公所都盡力幫忙。