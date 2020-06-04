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高市體育獎金加碼送 要讓人留下來、獎牌進得來

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
高雄市去年在全中運大放異彩，高雄市長韓國瑜宣布體育獎金加碼送。記者王昭月／攝影
高雄市去年在全中運大放異彩，高雄市長韓國瑜宣布體育獎金加碼送。記者王昭月／攝影

高雄市各校近年在運動競技屢傳佳績，去年在全國中等學校運動會更是一舉奪得51金、42銀、59銅，舉重、游泳、田徑等項目均有選手破大會紀錄！高雄市政府為提升學子運動競技實力，市長韓國瑜今天宣布加碼發放獎金，鼓勵大家繼續在競技場上爭取榮譽。

高雄市政府為培養基層運動人才，訂有「高級中等以下學校體育獎勵金發給辦法」，發給奪牌優秀運動選手獎金；另針對全中運前3名績優選手，每月發放「訓練補助金」，提供更優良的訓練環境。

其中加碼發放的「訓練補助金」，凡在全中運拿下前3名的選手，個人賽第1名每月補助8千元、第2名4千元、第3名3千元；團體賽第一名每人5千元、第2名3千元、第3名2千元，預估發放約1186萬元。

高雄市長韓國瑜今早接見績優運動選手時表示，高雄是運動城市，積極培養各類運動選手，許多在國際體壇發光發熱的選手都來自高雄，為讓體育運動向下紮根，讓他們的人與心都留在高雄，安心接受訓練，高雄市教育局除頒發體育獎學金外，為鼓舞大家的士氣，並比照社會運動選手加碼補助，期許選手們在各種賽事中展現最佳實力，「未來希望人留下來，獎牌也能夠進來」。

教育局長吳榕峯說，教育局為推廣基層競技體育，積極辦理各項運動聯賽，成立運動社團，設置樂活運動站，推廣寒暑假運動育樂營，增加各級學生的運動人口，透過「訓練補助金」的發放，也希望把績優的選手留在高雄，為高雄力拚獎牌。

高雄市政府為提升學子運動競技實力，市長韓國瑜今天宣布加碼發放獎金。記者王昭月／攝影
高雄市政府為提升學子運動競技實力，市長韓國瑜今天宣布加碼發放獎金。記者王昭月／攝影

高雄市 體育 韓國瑜

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