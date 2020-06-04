小琉球離島驗車6月有兩天 車主可把握
近年小琉球觀光蓬勃發展，島上車輛需求增加，為解決離島車輛驗車問題，屏東監理站將於6月18、19日到琉球鄉新漁港管理站前，辦理車輛檢驗及其他各項異動登記。
屏東監理站每年皆會提供4次行動監理服務，本次小琉球車輛檢驗將於6月18日下午1時至5時；19日則為上午7時20分至中午11時20分。此外現場也會有車輛檢驗員及汽車修護技工協助檢驗。
屏東監理站表示，這次驗車服務對象為「指定檢驗日期」在今年7月19日（含）前的車輛，車輛參加定期檢驗時，車主必須攜帶牌照登記書車主聯（自用小型車免附）、行車執照及強制汽車責任險保險證（有效日期為30日以上）。
屏東監理站站長洪美芳表示，若車輛已不堪使用，須繳回牌照辦理報廢手續，才能停徵稅費，保障車主權益。
若琉球鄉民眾對於行動監理服務需要諮詢，請洽屏東監理站承辦人林先生，電話:08-7666733分機128。
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