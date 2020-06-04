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小琉球離島驗車6月有兩天 車主可把握

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導
屏東監理站琉球鄉行動服務站現場將有車輛檢驗員及汽車修護技工協助車主檢驗愛車。圖／屏東監理站提供
屏東監理站琉球鄉行動服務站現場將有車輛檢驗員及汽車修護技工協助車主檢驗愛車。圖／屏東監理站提供

近年小琉球觀光蓬勃發展，島上車輛需求增加，為解決離島車輛驗車問題，屏東監理站將於6月18、19日到琉球鄉新漁港管理站前，辦理車輛檢驗及其他各項異動登記。

屏東監理站每年皆會提供4次行動監理服務，本次小琉球車輛檢驗將於6月18日下午1時至5時；19日則為上午7時20分至中午11時20分。此外現場也會有車輛檢驗員及汽車修護技工協助檢驗。

屏東監理站表示，這次驗車服務對象為「指定檢驗日期」在今年7月19日（含）前的車輛，車輛參加定期檢驗時，車主必須攜帶牌照登記書車主聯（自用小型車免附）、行車執照及強制汽車責任險保險證（有效日期為30日以上）。

屏東監理站站長洪美芳表示，若車輛已不堪使用，須繳回牌照辦理報廢手續，才能停徵稅費，保障車主權益。

若琉球鄉民眾對於行動監理服務需要諮詢，請洽屏東監理站承辦人林先生，電話:08-7666733分機128。

屏東監理站將於6月18、19日到琉球鄉新漁港管理站前，辦理車輛檢驗及其他各項異動登記。圖／屏東監理站提供
屏東監理站將於6月18、19日到琉球鄉新漁港管理站前，辦理車輛檢驗及其他各項異動登記。圖／屏東監理站提供

小琉球 屏東 監理站

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