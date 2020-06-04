快訊

直播／今天「嘉玲」也有來！新冠肺炎連53天無本土 428人解隔離

華航又被誤認中國的！ 交通部：最快9月有台灣意象塗裝

聽新聞
test
0:00 / 0:00

來義鄉再添一輛「幸福巴士」 新增醫療路線更加新設備

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導
屏東縣來義鄉公所今天上午10時許，舉辦「來義有愛．幸福無礙2.0幸福小巴」通車典禮。記者陳弘逸／攝影
屏東縣來義鄉公所今天上午10時許，舉辦「來義有愛．幸福無礙2.0幸福小巴」通車典禮。記者陳弘逸／攝影

屏東縣來義鄉公所今天上午10時許，舉辦「來義有愛．幸福無礙2.0幸福小巴」通車典禮。去年來義鄉首推1輛無障礙幸福巴士，今年由高雄區監理所透過中山大學高屏澎區域運輸發展中心，媒合私人企業，捐贈一輛8人座小巴，未來將提供來義鄉居民新的醫療路線，同時推出「敬老卡」，以及電子支付與「乘車安心GO」等裝置。

屏東縣來義鄉去年首推1輛無障礙幸福巴士，替來義鄉有就醫需求的民眾提供接送服務，但該輛「幸福巴士」接駁的服務路線僅有屏東基督教醫院與枋寮醫院。有鑑於此，屏東縣政府、交通部公路總局高雄區監理所及高屏澎區域運輸發展研發中心，歷經勘查後媒合私人企業，再捐贈一輛8人座小巴供來義鄉使用。

新配置的「幸福巴士」將彌補先前路線的上空間與時間的空隙，更增加潮州醫療院所的路線，此外，結合縣府推動的「敬老卡」，讓長者不用支付過高的交通費用，並裝設LINE Pay、一卡通等電子支付設備。

新上路的「幸福巴士」還運用了縣府交通旅遊處智慧關懷計畫的「乘車安心GO」系統，更提升搭乘者的安全性，即時讓家屬掌握長者乘車狀況。

交通部公路總局高雄區監理所副所長李瑞銘表示，新的「幸福巴士」將強化原鄉部落就醫交通服務，提升公共運輸使用率，以及促進文健站與長者的交流，都有助於擴大社會關懷服務，期望未來這輛「幸福巴士」能讓來義鄉親有更多「行」的便利。

屏東縣政府、交通部公路總局高雄區監理所及高屏澎區域運輸發展研發中心，媒合私人企業捐贈一輛8人座小巴作為「幸福巴士」。記者陳弘逸／攝影
屏東縣政府、交通部公路總局高雄區監理所及高屏澎區域運輸發展研發中心，媒合私人企業捐贈一輛8人座小巴作為「幸福巴士」。記者陳弘逸／攝影
新配置的「幸福巴士」將彌補先前路線的上空間與時間的空隙。記者陳弘逸／攝影
新配置的「幸福巴士」將彌補先前路線的上空間與時間的空隙。記者陳弘逸／攝影
「幸福巴士」皆裝設LINE Pay、一卡通等電子支付設備。記者陳弘逸／攝影
「幸福巴士」皆裝設LINE Pay、一卡通等電子支付設備。記者陳弘逸／攝影

屏東縣政府 巴士 一卡通

延伸閱讀

度過疫情 竹山幸福巴士6月7日復駛

樂樂養雞場案 屏縣府、枋寮鄉所遭監院糾正

愛文芒果受疫情衝擊 枋寮、春日、來義合組聯盟

義籍神父歐大福助故鄉防疫物資 民眾熱心捐口罩

相關新聞

麥擱卡！金門國家公園澄清慈湖溼地無出租計畫

金寧鄉慈湖面積約達118公頃，是金門地區國家級的重要濕地，具有生態、防洪、淨水及碳匯等多樣功能，但近日卻有不少民眾打電話...

小琉球離島驗車6月有兩天 車主可把握

近年小琉球觀光蓬勃發展，島上車輛需求增加，為解決離島車輛驗車問題，屏東監理站將於6月18、19日到琉球鄉新漁港管理站前，...

來義鄉再添一輛「幸福巴士」 新增醫療路線更加新設備

屏東縣來義鄉公所今天上午10時許，舉辦「來義有愛．幸福無礙2.0幸福小巴」通車典禮。去年來義鄉首推1輛無障礙幸福巴士，今...

新福利！金門推安心就醫 民眾赴台就醫住宿有補助

金門縣政府今天表示，有鑑於縣民轉診赴台就醫除須負擔交通、醫療費用外，病患或陪同就醫照顧之家屬，在轉診就醫之醫療院所周遭，...

屏東市台鐵高架下方雜草叢生 里長批乏人管理都市森林

屏東市自由路段到六塊厝段的台鐵高架下方雜草叢生、環境髒亂，立委周春米近日接獲地方陳情，邀集鐵路管理局、鐵道局南部工程處、...

高市消防車高齡化 局長：3年計畫汰舊換新

高雄市消防局長黃江祥昨在議會備詢時，被市議員宋立彬、邱俊憲質疑消防局車齡過老、老舊消防車比率是六都最高。黃說，擔心車輛老...

愛河變色？ 市府設解說牌釋疑

「愛河水變色了，是不是有廢水排進河裡？」為讓民眾了解愛河水變色的可能原因，高雄市環保局在愛河沿岸設置水色異常解說告示牌，...

農損現金救助 高雄12日前申報

5月豪雨造成高雄市農損金額達521萬餘元，也造成屏東縣愛文芒果大量落果，枋寮鄉近日有人將大量愛文芒果丟棄偏僻溪畔，初判是...

墾丁京棧飯店 環評再審卡關

墾丁後灣京棧大飯店12年前有條件通過環評，整地過程造成數千隻陸蟹死亡，學者調查發現當地為陸蟹熱點，環團抗議開發，被喻為「...

高雄老舊消防車 今年擬換4輛

高雄老舊消防車輛比率是六都最高，副市長李四川日前曾向到高雄訪視的立委求助，盼汰換逾齡消防車輛。市議員宋立彬、邱俊憲昨天在...

好康在這裡／高雄飯店烤鴨 各有千秋

許多飯店主打烤鴨料理，靠著這道經典不敗人氣佳餚，吸引饕客上門。同樣是烤鴨，風味各有特色，各顯獨門優勢。

樂樂養雞場案 屏縣府、枋寮鄉所遭監院糾正

屏東縣枋寮鄉轄內樂樂等5家畜牧場，去年被時任時代力量立委黃國昌指控，未完善其廢汙處理設施，嚴重影響枋寮居民生活環境；黃並...

熱門新聞

IKEA桃園店收攤 傳「無縫接軌」青埔新店開幕

台南醫院新化分院執行「跳島」 重大傷患迅速轉送成大

保麗龍快速道路耍特技 物理老師：機率很低

彰化地檢署遷建工程流標4次 原愛買商場拆後入夜一片黑

不明大型魚體 台東蘭嶼發現10公尺腐敗抹香鯨

影／桃園圖書館總館今熱鬧上梁 內裝設計影片曝光

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。