來義鄉再添一輛「幸福巴士」 新增醫療路線更加新設備

屏東縣來義鄉公所今天上午10時許，舉辦「來義有愛．幸福無礙2.0幸福小巴」通車典禮。去年來義鄉首推1輛無障礙幸福巴士，今年由高雄區監理所透過中山大學高屏澎區域運輸發展中心，媒合私人企業，捐贈一輛8人座小巴，未來將提供來義鄉居民新的醫療路線，同時推出「敬老卡」，以及電子支付與「乘車安心GO」等裝置。

屏東縣來義鄉去年首推1輛無障礙幸福巴士，替來義鄉有就醫需求的民眾提供接送服務，但該輛「幸福巴士」接駁的服務路線僅有屏東基督教醫院與枋寮醫院。有鑑於此，屏東縣政府、交通部公路總局高雄區監理所及高屏澎區域運輸發展研發中心，歷經勘查後媒合私人企業，再捐贈一輛8人座小巴供來義鄉使用。

新配置的「幸福巴士」將彌補先前路線的上空間與時間的空隙，更增加潮州醫療院所的路線，此外，結合縣府推動的「敬老卡」，讓長者不用支付過高的交通費用，並裝設LINE Pay、一卡通等電子支付設備。

新上路的「幸福巴士」還運用了縣府交通旅遊處智慧關懷計畫的「乘車安心GO」系統，更提升搭乘者的安全性，即時讓家屬掌握長者乘車狀況。