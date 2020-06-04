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更生人潘明德珍惜重生機會 芒果種出好成績

中央社 / 屏東縣4日電

曾因製造毒品入獄8年的潘明德，出獄後承接祖父的芒果園，為了讓自己更進步，他到農改場學習技術，種出的芒果已有不錯銷售成績，潘明德說，這是「天公伯仔給他重生的機會」。

47歲的潘明德不諱言自己荒唐的過去，他接受中央社採訪時說，當年朋友以新台幣20萬元報酬邀他製造毒品，當時沒想這麼多，只知道有錢賺，雖製毒但自己並沒有吸毒，他坦言因為在製毒過程中，那些強酸的化學物品連製毒器具都能腐蝕，看了就不敢食用。

製造過2次毒品遭警方逮捕判刑8年，潘明德如今說，「天公伯仔」算對他很好，有些朋友被判10幾、20幾年，也慶幸自己沒吸毒，如果吸毒，應該很難戒斷，現在也會很難熬。

入獄8年的時間沒有加深潘明德的暴戾之氣，4年前出獄後，在朋友支持下讓他能重新站起來投入芒果種植。祖父留下愛文芒果園，從小就在芒果園長大，潘明德說對種芒果不陌生，但老人家的種植方法，沒辦法種出好成績，為了讓技術進步，他到高雄區農業改良場學習精進技術，「讓自己更前進」。

潘明德學習以草生栽培方式管理，符合農藥殘留標準，不僅透過共同運銷拍賣，還有行口和網路銷售，也做外銷。只是今年遭逢武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）訂單少，只能攻內銷，他說，社會歷練豐富，這次是用真心來感動芒果的。

雖然4年來遇到氣候變化產量有多有少，至今仍有貸款，甚至有以前誤入歧途的朋友上門找他，但潘明德說，很珍惜「天公伯仔」給他重生的機會，所以不被說動，如今的成績，也讓從前的朋友羨慕他「日子過得很自由」。

潘明德始終堅持管理方式，施用有機肥及讓芒果自然熟成，香氣甜味十足的芒果，贏得消費者信心，目前種植面積從他原有的潮州鎮果園，增加到佳冬鄉1.5公頃、枋山1.5公頃，將不同果園的產期拉開，讓芒果的銷售期拉長。

潘明德從事芒果種植，遠離已往的荒唐，也獲得媽媽和妹妹的支持，全家一起投入芒果的種植和產銷，屏東夏日太陽刺熱，沒擊垮他的毅力，他說，只要能闖過這關，未來海闊天空，有謀生能力，生活上更充實。他提醒還遊走法律邊緣的朋友，把不正當的作法和力量專心在事業上。

芒果 毒品 吸毒

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