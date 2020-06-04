麥擱卡！金門國家公園澄清慈湖溼地無出租計畫

金寧鄉慈湖面積約達118公頃，是金門地區國家級的重要濕地，具有生態、防洪、淨水及碳匯等多樣功能，但近日卻有不少民眾打電話詢問慈湖有沒有出租計劃，金門國家公園管理處今天澄清，慈湖是國家公園特別景觀區，沒有辦理出租的計劃，依法不可以捕捉魚類，更不會出租。

「麥擱卡！」金門國家公園管理處表示，近日屢接獲民眾來電再三詢問慈湖有沒有出租計劃，讓承辦人不堪其擾。金管處表示， 位於金門西北角的慈湖水域原為一處海灣，因戰略需要築堤成湖，現屬半封閉鹹水域，其生產力高，適於水產生物生長，因提供豐富的食物資源而成為鳥類群集的重要棲息地，屬於國家級重要濕地，並為金門打響賞鳥天堂、生態保育島的美名，為金門地區重要的生態觀光資源，同時具有生態保育、環境教育、遊憩服務、蓄水防洪等多重功能。

為維護慈湖濕地之生態、民生等重要功能，金門國家公園強調，並無外傳出租慈湖情形，並將持續會同國家公園警察加強辦理清除非法網具行動，並再次呼籲民眾，於水中佈設網具捕捉水產動物容易妨礙鳥類的正常活動，且會形成食物鏈上的競爭與破壞，進而改變生態環境，希望大家共同關心暨維護金門地區生態環境，讓慈湖豐富的生態資源，成為鳥類及水生物良好的棲息環境。