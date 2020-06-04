蝶戀社頂舞綠夏 墾管處連辦2週賞蝶活動

全台灣蝴蝶種類最多的墾丁國家公園，春夏交替的季節，墾管處在6月14日及7月5日辦2場「蝶戀社頂舞綠夏」活動，帶領遊客到墾管處復育蝴蝶的社頂秘境欣賞蝶舞翩翩的美景。

為了增進大眾對國家公園內蝶類生態的了解，引導大家認識常見的蝴蝶，墾丁國家公園管理處，將於6月14日及7月5日，上午8時30分至12時，舉辦「蝶戀社頂舞綠夏」活動，活動地點在社頂自然公園。

墾管處從事蝴蝴生態保育的博士解說員謝桂禎研究墾丁的蝴蝶，寫成「蝴蝶森林」書籍出版，她在墾丁觀察蝴蝶的四季流轉中，看到自然生命的奇妙變化。

謝桂禎接受中央社訪問時說，全台灣蝴蝶有400多種，光墾丁國家公園就有210種，是全台蝴蝶種類最多的地方，社頂有一條蝴蝶穿越線，沿線可以見到許多種類的蝴蝶，這條蝴蝶穿越線非常隱密，一般民眾不易發現。

謝桂禎說，她與社頂的蝴蝶保育志工也在社頂種了許多的蝴蝶蜜源植物，讓蝴蝶種類不因棲地覓源植物減少而消失。

謝桂禎表示，進入到社頂公園的蝴蝶秘境，這個季節大約能遇見40、50種蝴蝶漫舞在身邊、訪花吸蜜，列入「珍貴稀有保育類野生動物」的黃裳鳳蝶，可能隨時都能驚見；處處可見的是行止優雅卻被誤以為笨的黑點大白斑蝶，飛翔的動作十分緩慢，長時間駐足，而不會馬上飛離，極富觀賞價值。

墾管處表示，社頂公園全區為隆起的高位珊瑚礁地形，遍布草生地、珊瑚礁裂谷及石灰岩洞穴，有著豐富的蜜源植物供應蝴蝶成蟲吸食，更有茂盛的幼蟲食草。

墾管處表示，「蝶戀社頂舞綠夏」活動將循著社頂的好山好水景點，一路拜訪到好多蝶的秘境，解說員都是社頂部落的蝴蝶保育志工，將帶領大家認識蝶類的生態，透過解說老師引領入門，遊客將發現美麗的墾丁除了碧海藍天外，還能與美麗的蝴蝶邂逅。