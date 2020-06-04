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新福利！金門推安心就醫 民眾赴台就醫住宿有補助

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣政府今天表示，6月起推出安心就醫，縣籍民眾赴台就醫住宿有補助。記者蔡家蓁／攝影
金門縣政府今天表示，6月起推出安心就醫，縣籍民眾赴台就醫住宿有補助。記者蔡家蓁／攝影

金門縣政府今天表示，有鑑於縣民轉診赴台就醫除須負擔交通、醫療費用外，病患或陪同就醫照顧之家屬，在轉診就醫之醫療院所周遭，若無親友可借宿，還需額外支出龐大的住宿費用，縣府去年10月責成衛生局規畫「金門縣赴台就醫病患及陪同者住宿費用補助」，經縣議會支持，於6月1日正式實施，請有需求的民眾多加使用。

金門立委陳玉珍去年自掏腰包數10萬，在金門鄕親後送最多的臺北榮總旁，長期承租商務旅舘的房間，提供給陪同赴台就醫的弱勢鄉親住宿休憩，此舉一出，不少民眾都覺得有感。

金門縣政府研擬「赴台就醫病患及陪同者住宿費用補助」，加上縣議會於第七屆第5、6次臨時會全體議員提案建請推動此案，本次定期會獲得議會對住宿費用補助追加預算的認同與支持，在府會共同努力下完成補助案。

金門衛生局說明，只要因罹患先天性罕見疾病、重大傷病或嚴重傷病至金門醫院或各鄉(鎮)衛生所就醫，經該單位評估需轉診至台灣本島就醫之病患及其隨行陪同者。或已通報縣府發展遲緩兒童早期療育通報及轉介中心之(疑似)發展遲緩或身心障礙兒童（含暫緩入學兒童），因金門無法提供療育措施，至地區醫療院所就醫，經評估需轉診至台灣本島療育或檢測之早療個案及其隨行陪同者，都是補助對象。

符合補助之對象，於就醫期間(含前後各一日)入住合法旅宿事實者，依就醫者之福利身分別補助住宿費用，列冊之低收入戶每日最高補助1200元，金門有列冊之中低收入戶每日最高補助800元，一般戶每日最高補助500元。實際住宿費用如未達補助金額，以實際住宿費用覈實補助。本補助以一房為限，每趟次以5日為上限，一年以6次為限(累計次數以申請所屬年度為準)，但持有重大傷病卡、早療個案、低收入戶、中低收入戶者，補助次數得增至12次。

申請人應於就醫返回金門之日起3個月內，檢附申請文件，向本縣衛生局或各鄉(鎮)衛生所申請辦理補助，逾期不予受理。衛生局受理、審核通過後，補助費用逕行匯予申請人，匯款所需手續費用由本補助款扣除。如果轉診赴台至基層診所就醫者，是不予補助。

另外，為降低金門轉診鄉親經濟負擔，縣府已完成與台灣端轉診接收醫院鄰近之13間住宿業者完成簽訂住宿優惠合約，提供鄉親優惠住宿價格，相關資訊可至衛生局[制度性轉診平台]查詢。

對於此項補助如有疑問可逕至衛生局網站查詢；或致電承辦人(082)-330697分機118張小姐詢問。

金門縣衛生局於6月1日正式實施「安心就醫」補助，不少民眾前往詢問。圖／金門縣衛生局提供
金門縣衛生局於6月1日正式實施「安心就醫」補助，不少民眾前往詢問。圖／金門縣衛生局提供

衛生局 金門 低收入戶

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