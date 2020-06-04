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屏東市台鐵高架下方雜草叢生 里長批乏人管理都市森林
屏東市自由路段到六塊厝段的台鐵高架下方雜草叢生、環境髒亂，立委周春米近日接獲地方陳情，邀集鐵路管理局、鐵道局南部工程處、屏東縣政府等單位到場會勘。周春米說，現場慘不忍睹，當地里長批「就像是乏人管理的都市森林」。會勘後，周春米請鐵道局在6月15日前協調廠商，進場除草與垃圾清理，為求徹底解決維護，周春米近期與交通部、縣府、地方協商，尋求中央與地方合作，維護綠美化景觀。
鐵道局南部工程處表示，高架化工程在2018年9月26日完成，除緊急通道由市公所接管外，高架下方綠帶空間未完成接管。高架從自由路天公廟到六塊厝崇蘭圳，全長約2公里，行經屏東市金泉、大同、崇禮、必信、永光及長安等6里。
立委周春米近日接獲多名里長及地方鄉親陳情，高架下方綠帶乏人管理維護，雜草叢生，垃圾處處可見，甚至入夜有遊民進駐。周春米說，高架及綠帶設計是考量都市縫合，可以改善、提升都市景觀，「現況卻慘不忍睹！」
周春米近期邀集鐵道局南區工程處長劉雲生、鐵路管理局高雄工務段長劉安祥、環保署南部大隊長李麗華及縣政府工務處，金泉里長莊香、永光里長鄭元興、必信里長黃秀麗等人共同會勘。
周春米說，現場髒亂，以靠近仁愛路段而言，鄰近屏東夜市，不僅當地民眾多，觀光人潮更多，但走出夜市卻是雜草叢生、處處垃圾，再走到大同路段，當地里長鄭元興形容「就像是乏人管理都市森林！」
立委周春米為解決亂象，與會勘單位溝通協調後，當場責成結論，6月15日前由鐵道局協調廠商進場整理並清潔鐵路高架下的雜草及垃圾。7月，由台鐵接手整理，確保這2個月內綠帶環境清潔。尋求徹底解決，近期她與交通部及縣府協調，尋求中央與地方合作，共同維護管理綠帶空間，改善並提升都市景觀。
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