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高市消防車高齡化 局長：3年計畫汰舊換新

聯合報 / 記者楊濡嘉邱奕能／高雄即時報導
高雄市消防局長黃江祥今在議會備詢時，被市議員宋立彬、邱俊憲質疑消防局車齡過老。記者邱奕能／攝影
高雄市消防局長黃江祥今在議會備詢時，被市議員宋立彬、邱俊憲質疑消防局車齡過老。記者邱奕能／攝影

高雄市消防局長黃江祥昨在議會備詢時，被市議員宋立彬、邱俊憲質疑消防局車齡過老、老舊消防車比率是六都最高。黃說，擔心車輛老舊，已向中央提出3年計畫汰舊換新，降低平均車齡。

黃江祥說，根據消防署統計資料，高雄市消防車老舊程度是六都之最，消防車齡以15年為限，高雄市消防車齡20年以上有25輛，第一線消防人員難免擔心車輛出狀況影響救災。「35年前在分隊服務時，最老車輛就有30年」。

宋立彬認為，高雄市消防局過去不夠重視老舊消防車問題，黃江祥不否認，談到民國74年他在路竹消防分隊服務時，當時有30多年車齡消防車在第一線服役。

邱俊憲指出，全市現有250多輛消防車，過去8年汰換90輛，汰換以小型車輛居多，雲梯車等大型車汰換速度慢，雲梯車要開國際標，今年消防局雖然列汰換4輛計畫，到年底前能換1輛就不錯了。

據統計，高雄市超過15年使用年限車輛，共有52輛、達到20年車齡的有25輛。其中年紀最長的分別是右昌、旗津2分隊的雲梯車，出入火場至今已27年，是隊員們心中的大學長。

消防局指出，超過20年的這25輛消防車，包含消防車12輛、化學消防車8輛、水箱消防車1輛、水庫消防車4輛，粗估經費約達4億元，盼明年全數汰換。

有消防員說，高雄縣市合併前車輛就已老舊，縣市合併後「形同舊上加舊」。依據直轄市縣市消防車輛裝備及其人力配置標準，消防署管控縣市消防車數量要維持在一定數量以上，又因中央補助地方預算有限，依照六都消防局經費來說，高雄本身就並不充裕，多種原因混合下才造成現今窘境。

高雄市消防局長黃江祥今在議會備詢時，被市議員宋立彬、邱俊憲質疑消防局車齡過老。記者邱奕能／攝影
高雄市消防局長黃江祥今在議會備詢時，被市議員宋立彬、邱俊憲質疑消防局車齡過老。記者邱奕能／攝影

高雄市 縣市合併

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