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好康在這裡／高雄飯店烤鴨 各有千秋

聯合報 / 記者王慧瑛／高雄報導
油亮亮的烤鴨色香味俱全，相當誘人。圖／高雄麗尊酒店提供
油亮亮的烤鴨色香味俱全，相當誘人。圖／高雄麗尊酒店提供

許多飯店主打烤鴨料理，靠著這道經典不敗人氣佳餚，吸引饕客上門。同樣是烤鴨，風味各有特色，各顯獨門優勢。

高雄五星級麗尊酒店「芙悅軒」以經典粵菜著稱，「明爐烤鴨片皮四吃」是人氣招牌，市場行銷部主任吳宗翰說，明爐烤鴨第一吃是「片皮鴨」，主廚以俐落刀法片鴨，搭配手桿麵皮、甜麵醬，呈現多層次口感。第二吃是「XO醬金菌鴨肉天使麵」，紅黃甜椒、鴻喜菇爆香，加入鴨肉切絲搭配天使麵拌炒，以特製XO醬調味，微辣鹹香風味十足。

以經典港式手法表現第三吃「避風塘炒鴨骨」，鴨骨高溫油炸後，以豆酥、青蔥、辣椒拌炒，外酥內軟，令人吮指回味。第四吃是富有養生概念的「冬瓜薏仁陳皮鴨骨湯」，炎夏高溫天氣容易上火，以清爽冬瓜、薏仁、陳皮、鴨骨燉煮，冬瓜綿密，湯頭鮮甜，老少咸宜。想品嘗烤鴨四吃要3天前預訂，收費2500元，須加一成服務費，適合6至8人享用。

高雄國賓大飯店川菜廳的「掛爐烤鴨」呈現金黃色澤，肉質飽滿肥碩，深得饕客的心。圖／高雄國賓大飯店提供
高雄國賓大飯店川菜廳的「掛爐烤鴨」呈現金黃色澤，肉質飽滿肥碩，深得饕客的心。圖／高雄國賓大飯店提供

高雄國賓大飯店烤鴨料理也有不少擁護者，嚴選上等宜蘭櫻桃鴨，甜麵醬也很講究，醬料鮮醇不膩，襯出烤鴨甜味。鴨肉切小丁後加入蝦米、豆薯丁、四季豆丁與九層塔拌炒，便成爽脆鴨鬆，搭配美生菜品嘗，呈現東南亞風味。鴨骨可以做湯，搭鴨骨高湯、板豆腐、大白菜、酸菜等燉煮，融合鴨與蔬菜精華，湯頭呈現濃郁乳白色。高雄國賓大飯店掛爐烤鴨一吃1980元、二吃2180元、三吃2380元，需加收一成服務費，要在用餐前一天預訂。

高雄福華大飯店江南春招牌料理「掛爐烤肥鴨」，上桌時由主廚表演「片皮鴨」，視覺和味覺都享受。圖／高雄福華大飯店提供
高雄福華大飯店江南春招牌料理「掛爐烤肥鴨」，上桌時由主廚表演「片皮鴨」，視覺和味覺都享受。圖／高雄福華大飯店提供

高雄福華大飯店「掛爐烤肥鴨」也是長青型人氣名菜，鴨皮呈現金黃色澤，肉質細嫩，肥而不膩，主廚在桌邊表演「片皮鴨」，視覺味覺都誘人。鴨肉薄片搭配特調桂花甜麵醬、清甜蔥段，味道鮮美可口，也能享受多吃。原價2000元，優惠價1488元，需一成服務費。每天限量供應，要事先預訂。

烤鴨 高溫 酒店

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