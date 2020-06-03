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聽到小英下動員令 韓國瑜沉默了幾秒這樣回

聯合報 / 記者王慧瑛王昭月蔡孟妤楊濡嘉／高雄即時報導
高雄市長韓國瑜今天下午出席「聯合艦隊大會師」，略有疲態，不時捏鼻樑提神。記者劉學聖／攝影
高雄市長韓國瑜今天下午出席「聯合艦隊大會師」，略有疲態，不時捏鼻樑提神。記者劉學聖／攝影

罷韓投票倒數，民進黨中常會今天通過「罷韓聲明」，呼籲高雄市民踴躍行使罷免投票公民權，黨主席蔡英文裁示通過這項提案，讓罷韓行動走向藍綠對決。高雄市長韓國瑜得知消息後，第一時間似乎壓抑住心底話，沉默了幾秒，以平靜語氣說，他用所有體力、精力拚市政，這原則一直沒變，以平靜的心接受市民的決定。

韓國瑜一整天忙於市政行程，跑行程空檔接到記者電話告知民進黨下罷韓動員令，先是沉默幾秒，不同以往快人快語風格，他說，還是照著步調，用所有精力、體力拚市政，市民自然會有感受。

韓國瑜說，高雄防疫、防治登革熱、治水做得有板有眼，這一年半的施政，團隊很努力，也問心無愧。

記者問「對蔡總統動員令有何看法？」他顯得壓抑，再度停頓幾秒，「還是別回應這部分」。

高雄市新聞局長鄭照新說，民進黨已經毫不遮掩，證實一路走來的公民運動只是表象，政治操作才是真相，民進黨就是幕後操盤影舞者。

鄭照新說，民進黨起初還假惺惺說是公民團體發起的罷免行動，政黨不會介入，但罷韓團體資源充沛，讓人不免質疑這些糧草從哪來。近來綠營民代助罷檯面化，印證民進黨就是罷韓行動的幕後黑手，只為奪回高雄政權，罷韓目的不是為高雄，而是為了政黨私利。

國民黨高雄市黨部主委莊啟旺說，罷韓團體以「把高雄還給高雄人」、「光復高雄」為號召，就讓人質疑罷韓主導者背後居心及幕後力量，如今蔡英文也出手了。他希望選民冷靜思考：罷免案過關符合誰的利益？趕走能做事的市政團隊，最終吃虧受害的，正是高雄市民。

對於台大學生會傳出鼓勵學生返鄉參與罷免投票，鄭照新表示，據他過去在校園參與學生會的經驗，應抱持中立客觀立場，過度的表態會造成對立，大家並不樂見。

高雄市長韓國瑜今天下午出席「聯合艦隊大會師」，精神有些疲憊。記者劉學聖／攝影
高雄市長韓國瑜今天下午出席「聯合艦隊大會師」，精神有些疲憊。記者劉學聖／攝影
高雄市長韓國瑜今天下午出席「聯合艦隊大會師」，他說，創新是驅動城市產業經濟發展的關鍵引擎。記者劉學聖／攝影
高雄市長韓國瑜今天下午出席「聯合艦隊大會師」，他說，創新是驅動城市產業經濟發展的關鍵引擎。記者劉學聖／攝影

罷韓 民進黨 韓國瑜

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