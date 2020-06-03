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萬巒鄉民做足功課 用專業噴爆台糖營農型太陽能光電

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導
萬巒鄉民拉布條表達訴求。記者陳弘逸／攝影
萬巒鄉民拉布條表達訴求。記者陳弘逸／攝影

台糖計畫在屏東縣萬巒鄉新赤農場推動200公頃營農型太陽能光電計畫，引發地方反彈。台糖董事長陳昭義今天率隊至萬巒鄉公所，萬巒鄉民為爭取討論空間，有備而來，並廣邀NGO團體拉起布條、綁起黃絲帶來表達訴求，歷經2個多小時會談後，對是否執行砍樹種電一事尚無定論。

為把握與台糖溝通機會，今天上午硫黃村、萬巒村、佳和村、五溝村、佳佐村、新置村等村長出席，來義鄉長莊景星、泰武鄉代表會主席華李立民及屏東縣議員洪明江等人也聲援。台灣藍色東港溪保育協會、屏東縣沿山觀光休閒農業協會、屏東縣環境保護聯盟、地球公民基金會及台灣環境資訊協會也參與會談。

台糖公司營農型光電專案計畫中說明，對大面積無收入的林地，提高糧食自給率並造林回歸農用，藉此促進地質改造，用光電替綠能加值，未來也會以此作為示範供其他農地參考，未來營農型光電區域也會增加當地農民與青農的就業機會。

台灣藍色東港溪保育協會周克任說，在台糖邀約會談前表明「不砍樹種電」，是討論將林相不佳的林地，回歸農地農用，今天台糖又提種電計畫，沒有誠實告知來意，台糖對於屏東縣的日照數等相關數據不熟悉，卻又選在日照數低的地方種電，相當不合理。

周克任也說，若執行砍樹種電又如何提高糧食自給自給率，然後將造林回歸農用，且農用面積限縮或失去農地情況下，又將如何替當地農民與青農帶來就業機會。

社團法人屏東環境保護聯盟監事主席陳長士提到，台糖所選的砍樹種電區域，是地下水入滲區域，若砍樹種電，未來旱季會有缺水隱憂，也失去樹木淨化空氣功能，且台糖土地眾多，戰備跑道旁有不少沒有樹的缺水荒地，不必與水、樹林與居民爭地。

屏東縣議員洪明江說，台糖因為賣電好賺而選擇砍樹種電，自己雖非植物專家，若只因林相不好就砍樹種電，絕非砍樹的正當理由，呼籲台糖別當環境劊子手。

台糖董事長陳昭義說，他是來地方請教，並聽取地方意願，對於相關團體與鄉親的顧慮，會再重新思考，也期望台糖平地造林未來能有更好發展。

萬巒鄉民拉布條、綁黃絲帶表達訴求。記者陳弘逸／攝影
萬巒鄉民拉布條、綁黃絲帶表達訴求。記者陳弘逸／攝影
屏東縣議員洪明江（左，背對鏡頭者）對台糖董事長陳昭義（右一）說，希望台糖不要當傷害環境的劊子手。記者陳弘逸／攝影
屏東縣議員洪明江（左，背對鏡頭者）對台糖董事長陳昭義（右一）說，希望台糖不要當傷害環境的劊子手。記者陳弘逸／攝影
台糖與萬巒鄉民會談後，對是否執行砍樹種電一事尚無定論。記者陳弘逸／攝影
台糖與萬巒鄉民會談後，對是否執行砍樹種電一事尚無定論。記者陳弘逸／攝影

屏東縣 種電 農地

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