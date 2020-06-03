金門雷區土地返還 6月11日申請截止

金門縣地政局今天表示，依離島建設條例規定受理申請雷區土地返還期限將在11日屆滿，再次籲請民眾把握申請時效；期限內受理的案件如未能處理完成者仍屬有效案件會繼續辦理。

地政局新聞稿表示，符合申請條件的民眾檢具相關證明文件，包括佈雷前的土地權利證明文件、當地鄉鎮公所或其他政府機關出具的證明、雷區土地所在2人以上四鄰證明或村里長出具的證明書，並檢同相關證明文件，填寫土地申請書送件。

在兩岸對峙期間金門海岸雷區遍布，到2013年才完成排雷作業，向國際宣示成為「無雷島」。依離島建設條例第9條之3規定，縣府從2015年6月12日開始受理申請原雷區內土地返還，5年期限將於今年6月11日屆滿。

2015年6月10日政府公布，依離島建設條例第9條之3規定，金門地區位於雷區範圍內的土地，非經徵收或價購等程序有償取得登記為公有者。1971年4月30日佈雷前的原權利人、合於民法規定時效完成取得土地所有權的占有人或繼承人，可以在條例2015年5月26日修正條文施行之日起5年內，向土地所在地地政機關申請返還。

地政局表示，期限內受理案件如未能即時處理完成者，仍屬有效案件會繼續辦理。民眾仍有疑義可電洽082-321177轉123、125承辦人員洽詢。相關訊息透過地政局網站查詢。