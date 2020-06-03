美麗沙灘全因消坡塊變了樣 他收集證據移除夢成真

屏東縣車城鄉後灣村坐擁優美弧形沙灘，返鄉經營民宿並推動社區生態旅遊的劉和生，驚見為興建簡易碼頭用的消波塊築堤工法，因突堤效應造西側堆積淤沙，東側沙灘也因掏空變了樣，為能說服專家，他以今昔對照圖為證向縣府陳情，縣府和墾管處找專家研究後已展開移除作業；他說，在居民團結一心、官方從善如流下，終於實現找回記憶中美麗港灣的願望。

「兒時那個美麗的港灣哪去了！」也是後灣社區發展協會理事長的劉和生說，在外打拚多年後中年返鄉經營民宿，發現港灣和兒時的美麗記憶不一樣，探究原因，發現因10多年前的消波塊築堤工法及沙灘生態工法，後灣村海岸東側沙灘不斷流失、廢土裸露，部分地基掏空，海岸西側放置消波塊的海岸嚴重淤沙，珊瑚礁岩因堆積淤沙，生態逐漸流失，大家都有「今天不救，明天一定後悔」的共識。

後灣位於墾丁國公園範圍內，墾管處4年前輔導成為以無動力水上活動為亮點的生態旅遊社區，面對變了樣的港灣和流失的生態，劉和生決定拿出具體行動，當時號召居民向縣府陳情「移除消坡塊」；為說服縣府和水利專家，他找墾管處保育研究課協助收集今對比照圖，證明消波塊產生的突堤效應和河川局的沙灘生態工法錯誤，讓美麗的後灣沙灘和生態蒙塵。

縣府與墾管處召開多次說明會，加上學者到現場會勘評估鑑定，決定移除海岸西邊部份消波塊，解決西側淤沙問題，也避免東側沙灘流失；劉和生說，雖無法百分百恢復美麗原貌，但至少沒有讓海灣生態繼續惡化，更可讓後代子孫看到後灣美麗的原貌，看到消坡塊移除，就像看到後灣未來的希望，唯有好的生態環境，才能永續發展，下階段目標是移除東側沙灘惱人的鵝卵石。