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疫情趨緩 澎湖海上花火節7月6日揭開序幕

中央社 / 澎湖縣3日電
因新冠肺炎疫情延後的2020澎湖國際海上花火節，澎湖縣長賴峰偉今天宣布7月6日展開。聯合報系資料照片／記者楊德宜攝影
因新冠肺炎疫情延後的2020澎湖國際海上花火節，澎湖縣長賴峰偉今天宣布7月6日展開。聯合報系資料照片／記者楊德宜攝影

因新冠肺炎疫情延後的2020澎湖國際海上花火節，澎湖縣長賴峰偉今天宣布7月6日展開，今年除延續去年無人機科技燈光秀外，還新增華特迪士尼合作的漫威元素鋼鐵人等主場。

2020澎湖國際海上花火節今天由賴峰偉、觀光局澎湖國家風景區處長許宗民、副議長陳雙全與澎湖在地的觀光旅遊業界代表共同啟動花火，宣布花火7月6日正式展開。

澎湖縣長賴峰偉表示，澎湖花火節今年邁入第18年的，是全台歷時最久的大型觀光活動之一，今年原本在4月登場，因受新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）疫情影響而順延，直到疫情趨緩再施放，在國人無法出國前提下，澎湖是國人的首選，預估7月起每天的觀光人潮約在9000人。

今年花火節以「美麗海灣、曙光無限」為活動主軸，並與迪士尼公司合作，推出有8場漫威主題之夜，結合當紅的鋼鐵人、美國隊長、黑寡婦、驚奇隊長、黑豹等人物，融合花火節與300架無人機隊形，打造首見的漫威花火之夜

2020澎湖國際海上花火節7月6日至9月3日止，每週一、四晚上在馬公市觀音亭園區施放，開、閉幕式都是漫威主題專場和300架無人機表演，並有知名金曲歌后等人跨獻唱，另外7月18日、8月1日和15日分別前往吉貝、七美和望安等三離島施放，總共有21場次，除開、閉幕式各為15分鐘煙火秀外，其餘均為10分鐘。

縣府另一海洋派對「情定澎湖灣」沙灘婚禮活動，則將在花火節之後，在9月底於林投沙灘貝殼教堂登場。

澎湖 花火節 疫情

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