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韓國瑜說「被罷免最遺憾是它」 藍綠議員訪視雙語教育

聯合報 / 記者王昭月王慧瑛／高雄即時報導
高雄市議會教育委員會藍綠議員今訪視成功國小、建國國小，了解外師上雙語課程情況。圖／高雄市教育局提供
高雄市議會教育委員會藍綠議員今訪視成功國小、建國國小，了解外師上雙語課程情況。圖／高雄市教育局提供

高雄市長韓國瑜日前在議會說，若被罷免，最遺憾是雙語教育中斷。市議會教育委員會藍綠議員今訪視成功國小、建國國小，看外師上雙語課程。外師Alex以圖卡、小白板搭配平板，將遊戲結合課程，提高學生學習樂趣，一名2年級學童說，每周最期待「Mission Impossible」活動，和Alex聊天可獲認證點數，很有成就感。

高雄市教育局以「四箭齊發、五力全開」推動雙語教育，苓雅區成功國小、前金區建國國小結合各領域課程進行雙語協同教學，展現雙語教育亮麗成果。市議會教育部門議員今由在召集人童燕珍率隊，分別訪視成功國小與建國國小，對校方推動雙語教育的用心給予肯定。

教育局長吳榕峯說，成功國小、建國國小二校親師生積極參與高雄市雙語特色學校計畫，配合市府與教育局雙語政策，用心設計一系列雙語教學課程內容，也促進中外師共同合作教學，並透過文化體驗與多元學習，提升學生英語力與英語學習興趣。

吳榕峯談到，培育學生良好競爭力與國際移動力，首重語言能力，高雄市規畫周延雙語教育計畫，由國小、國中、高中到大學，都有完整的雙語課程計畫，希望厚植高雄市孩子實力，提升國際競爭力。

成功國小自107學年度推動雙語教學，除進行中英雙語的協同教學，包括用英語教數學、健體、生活綜合與藝術課程外，也增設課後雙語社團與校訂課程融入雙語的教學，以增加學生雙語上課的機會，逐步扎根學校雙語教育，是高雄市目前各校年級雙語課程節數最多的學校。

校長呂佳真說，為奠基學生雙語學習，校方在108學年度聘任一名具教師資格的英國籍外語專任教師，與一名具教師資格的加拿大籍外語兼任教師，加入雙語教學行列。

「Good morning，Teacher Alex!」在建國國小課堂上，外師Alex利用圖卡、小白板及平板的遊戲結合課程，運用生動教學方式，增加課程樂趣。一名2年級學童說，每周最期待「Mission Impossible」活動，可以和Alex老師聊天並獲得認證點數，雖然和外師交談有些緊張，每每鼓起勇氣完成任務後，內心很有成就感。

高雄市議會教育委員會藍綠議員今訪視成功國小、建國國小，了解外師上雙語課程情況。圖／高雄市教育局提供
高雄市議會教育委員會藍綠議員今訪視成功國小、建國國小，了解外師上雙語課程情況。圖／高雄市教育局提供
高雄市議會教育委員會藍綠議員今訪視成功國小、建國國小，了解外師上雙語課程情況。圖／高雄市教育局提供
高雄市議會教育委員會藍綠議員今訪視成功國小、建國國小，了解外師上雙語課程情況。圖／高雄市教育局提供
高雄市議會教育委員會藍綠議員今訪視成功國小、建國國小，了解外師上雙語課程情況。圖／高雄市教育局提供
高雄市議會教育委員會藍綠議員今訪視成功國小、建國國小，了解外師上雙語課程情況。圖／高雄市教育局提供
高雄市議會教育委員會藍綠議員今訪視成功國小、建國國小，了解外師上雙語課程情況。圖／高雄市教育局提供
高雄市議會教育委員會藍綠議員今訪視成功國小、建國國小，了解外師上雙語課程情況。圖／高雄市教育局提供

高雄市 教育局 競爭力

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