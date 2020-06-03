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枋寮樂樂養雞場 監院糾正：屏縣府和鄉公所裁量怠惰

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
民進黨屏東縣議員周碧雲在屏東枋寮鄉開設樂樂等5家養雞場，縣府去年12月依畜牧法註銷5家畜牧場登記證；監察委員認為屏縣府和鄉公所均有裁量怠惰之情，今天通過糾正案。圖／本報資料照
民進黨屏東縣議員周碧雲在屏東枋寮鄉開設樂樂等5家養雞場，縣府去年12月依畜牧法註銷5家畜牧場登記證；監察委員認為屏縣府和鄉公所均有裁量怠惰之情，今天通過糾正案。圖／本報資料照

民進黨屏東縣議員周碧雲在屏東枋寮鄉開設樂樂等5家養雞場，因不時飄散惡臭，居民抗爭5年未改善，時代力量立委黃國昌去年底大選前多次南下關切，縣府12月依畜牧法裁罰3次、累積罰款125萬仍未改善為由，註銷登記證；監察委員立案調查後認為，農委會早於105年12月19月函復應合併計算其飼養規模在案，縣府和枋寮鄉公所仍爭論不休，名為釐清法令爭議，實為相互推諉、攻訐，均有裁量怠惰之情，監院今天審查通過兩單位糾正案。

監察委員楊芳玲、王幼玲立案調查後前往畜牧場瞭解現況並詢問中央及地方主管機關，發現5家畜牧場自103年12月至104年1月間取得農業用地作農業設施容許使用同意書及畜牧場登記證書，即擅自變更拆除各場區間之圍籬(牆)，涉及畜牧法第4條第2項規定應合併計算其飼養規模。

屏東縣政府及枋寮鄉公所對畜牧場應行程序各執己見，待該公所於108年7月22日完成容許使用變更申請案之審查（初審）後，屏東縣政府方依畜牧法規定裁處，終於12月11日起廢止並註銷登記證；然農委會早於105年12月19月函復履勘認定應合併計算其飼養規模在案，縣府及枋寮鄉公所仍爭論不休且公文往返不下百餘件，名為釐清法令爭議，實為相互推諉、攻訐，致延宕處理，對人民權益之維護顯有不力，均有裁量怠惰之情

監察委員楊芳玲、王幼玲另指出，枋寮鄉公所就所轄5家畜牧場於106年2月15日提出畜牧設施容許使用申請並經登錄在案，再於106年6月8日駁回申請，該5家畜牧場提起訴願並經縣府訴願審議委員會於同年6年9月14日以訴願決定書撤銷原處分，並令枋寮鄉公所於2個月內另為適法之處分，惟枋寮鄉公所未能於訴願審議期間檢卷答辯，亦未依訴願決定辦理，確有違失，一併糾正。

另外，屏東縣政府為防止畜牧場業者規避水汙染防治法所稱畜牧事業分類及定義，於104年12月17日發布「屏東縣畜牧場分場原則」，惟該原則涉及人民權利義務，却未使用地方制度法第27條第2項及「屏東縣行政規則準則」第5條所定名稱，於107年6月25日始以屏府農畜字第10722243500號令廢止；縣府對該原則之研議與發布未臻嚴謹，且施行後認有爭議卻未能及時檢討修正或廢止，徒生訾議，應檢討改進。

屏東縣政府強調一切依法行政，沒有怠惰；枋寮鄉長陳亞麟說，這個調查結果證明他堅持初審程序送縣府廢止是對的。

屏東縣政府 牧場 農委會

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