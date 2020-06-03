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彼此真心款待 金門新北互惠遊程首發團抵金

中央社 / 金門縣3日電

80名來自新北的旅遊業者今天抵達金門，第一站就到1日才重新開放的獅山砲陣地，觀賞砲操。業者說，以前也看過砲操，但沒像今天這麼震撼，回台一定推介金門遊程給新北民眾。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情趨緩，金門縣各密閉景點陸續開放，金門縣與新北市合作推出的「金新款待」（閩南語諧音：真心款待）互惠旅遊首發團今天抵達金門，展開3天2夜行程，縣府觀光處團隊在機場迎接。

看到機場和景點出現睽違已久的熱鬧場面，觀光處副處長許績鑫表示，這代表金門即將進入一個旅遊的熱潮，期盼新北賓客感受到金門熱情，也讓大家清楚了解金門的美好，期待這樣旅遊熱潮能延續下去。

新北市旅行公會理事長林毓淳表示，才來金門就充分感受到金門的熱情和精心款待，回去之後重要的工作就是趕快組織新北旅客來金門；他也歡迎金門旅遊業者8日到新北市，新北市已做好「我ok、你安心」的防疫措施，新北一定會熱情接待大家。

林毓淳說，新北金門在5月底召開記者會後，已看到需求了，現在機位都很難訂了，緊接著6、7月旅遊旺季應該也都是爆滿狀況，期盼航空公司規劃加開班機，消化兩邊互訪旅客。

新北首發團一到金門就驅車前往才重新開放3天的獅山砲陣地，觀賞倍受期待的砲操。為了迎接大家，砲陣地還特別加演一場，讓大家看個過癮。新北旅行公會理事方德興說，以前也曾多次帶隊觀賞砲，但就屬今天的最震撼，他允諾，回台後一定會向新北旅客力推金門遊程。

金門縣政府觀光處表示，除了獅山砲陣地，新北踩線團還預計參訪柳營營區、古寧頭和平園區、金門酒廠、翟山坑道、莒光樓等知名景點。

觀光處表示，金門防疫工作相當完善，始終維持零確診，原暫停開放的景點已在1日陸續開放，因應漸漸回流的觀光人潮，縣府也積極與航空業者協調加開班機或加大機型，更成立企業遊程諮詢窗口，面對後疫情時觀光市場。

金門

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