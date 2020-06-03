高市楠梓社福中心成立 目標17處全達成

高雄市楠梓社會福利服務中心今天成立，這是高市第17處社福中心。中央規定高雄設置社福中心目標值17處的目標達成。

第17處楠梓社福中心位於楠梓區德賢路上，承租翠屏里和平乙國宅2戶的1、2樓空間設置。高雄市長韓國瑜主持揭牌啟用，他說，中央規定高雄設置社福中心目標值為17處，現完成率100%；7月將成立第18處鳳山五甲社福中心。

韓國瑜表示，楠梓社福中心以家庭為中心、以社區為基礎，未來將結合區里、警政、衛生、就業、宗教等社區公共資源，共組社會安全網路，強化落實在地關懷服務，歡迎多加使用。

他指出，上任後啟動全台首創的「珍珠計畫」，在市內各社福中心成立「珍珠小棧」照顧未婚懷孕少女，成立一年接到約5500通諮詢電話，因此社福中心的成立意義重大。

由於橋頭科學園區即將招商、推動雙語教育，韓國瑜說，市府「超前部署」，佈建相關的設施服務，而「辦好教育、照顧弱勢」是市府團隊最重要的兩大目標，市府做的事「該超前部署一定要超前部署、該服務民眾的一定要服務民眾」。

楠梓地區人口數達18萬人，躍居高市第4，成為人口快速成長區之一；楠梓社福中心設置服務台、哺乳室、友善廁所、兒童閱讀區、物資室等，同時增聘專業社工人員進駐，並附設珍珠計畫的「珍珠小棧」服務未成年小爸媽，整體空間以溫馨、接納、關懷為主要元素。