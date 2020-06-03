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把防疫當畢業主題 馬祖畢業生裝扮疫情指揮小組

中央社 / 連江縣3日電

受新冠肺炎疫情影響，全台畢業生今年的校園回憶很不一樣，連江縣敬恆國中小師生將防疫經驗創作成畢業主題，讓畢業生裝扮「疫情指揮小組」，共同紀念特別的回憶。

全台受新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，應屆畢業生的畢業旅行、典禮不確定能否如期舉辦，難得經驗被敬恆國中小老師製成畢業主題，師生透過防疫經驗展現值得關注的社會議題，不僅為留下創意，也為自己留下特別回憶。

敬恆國中小的「畢業主題」已展現多年創意。敬恆國中小老師周子筠表示，選擇將社會議題包裝成畢業主題，主要是希望共同實踐108課綱「共好」的教育意義，協助學生應用所學致力社會，並謀求互惠與共好，因此今年與畢業籌備小組老師廖珈慧共同討論，以「疫情指揮小組」為實踐主題。

敬恆國中小師生根據畢業生的特質、個性、外型分配角色。畢業生中唯一的女生根據食藥署署長吳秀梅為形象，另外2名國中畢業生氣質沉穩，而化身部長陳時中與教授張上淳的角色，至於擔任「手語翻譯老師」的國小畢業生，個性活潑逗趣，將手語須具情感連結的特性傳神扮演。

陳時中曾在「青春發言人 COVID-19（新冠肺炎）兒童記者會」回應畢業生，因應疫情留下安全美好回憶的方法是「人生是這樣子，會碰到很多事情，可以怎樣用一個創意的方式，去度過難關，這你們以後長大，也都要去碰到的！…我們都一樣，人生很多事情都不一樣，就是看你的態度，跟你怎麼樣去表現，你一樣可以留下一個很美好的回憶！」

敬恆國中小師生發揮創意、實踐公民價值，為自己創造不一樣的防疫畢業回憶。

疫情 武漢

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