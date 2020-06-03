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5月豪雨農損現金救助 高市12日前受理申報

中央社 / 高雄3日電

高雄市農業局今天指出，5月豪雨農損，爭取到梓官區不結球白菜、甲仙區蘆筍、旗山區西瓜，以及杉林區冬瓜等4災損品項現金救助，今天起至12日受理農民申報，假日不休息。

農業局指出，5月豪雨造成高雄市農損金額新台幣521萬8000元。農業局接到區公所通報後，依農產業天然災害救助作業要點，日前召集農糧署、改良場組成勘災小組確認各項作物災損損害程度，針對梓官區不結球白菜、甲仙區蘆筍、旗山區西瓜及杉林區冬瓜等4品項，啟動現金救助。

農業局長吳芳銘表示，梓官區不結球白菜、甲仙區蘆筍、旗山區西瓜及杉林區冬瓜，災損2成以上的農友須於12日前，持身分證、印章、農會存款簿及土地所有權狀或土地使用同意書等文件，向所在區公所申辦現金救助，農業局會全力協助勘災與現金救助發放。

吳芳銘說，農友復耕若需低利貸款，可洽當地農會辦理；農業局也持續辦理肥料補貼，有需要農友可向所屬農會或合作社申請。

災損 吳芳銘 豪雨

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