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金新款待又一波 新北旅遊業者首發團80人到金門踩點

聯合報 / 記者蔡家蓁江婉儀／新北即時報導
金門縣觀光處表示，希望藉由業者親自踩線體驗，及同業間彼此交流學習，促進彼此觀光產業發展。記者蔡家蓁／攝影
金門縣觀光處表示，希望藉由業者親自踩線體驗，及同業間彼此交流學習，促進彼此觀光產業發展。記者蔡家蓁／攝影

國內疫情漸趨緩，觀光人潮逐漸回流，金門縣今天與新北市旅行商業同業公會推出旅遊首發團，總計有80人參與，金門縣觀光處表示，希望藉由業者親自踩線體驗，及同業間彼此交流學習，激盪出不同組合的旅遊行程，並期待透過兩地互惠交流，促進彼此觀光產業發展。

觀光處副處長許績鑫表示，新北金門聯合推出「金新款待」，今天首發團有80位旅客從新北過來，也會走訪幾個比較特殊象徵的景點，像獅山砲陣地、陳景蘭洋樓、柳營軍事體驗園區等，除了帶動旅遊熱潮，金門縣府將在6月8日到新北旅遊互訪。

觀光處表示，繼5月22日與新北市聯合推動「金新款待」旅遊互推合作，今由新北市旅遊商業同業公會號召，首發團一開放報名馬上額滿，縣府也規劃了「遊金門，類出國」、「親子遊金門」和「金門大膽玩」三條年青人最喜歡的玩法和遊程供參考，並以享譽國際的金門「金酒（金門高梁酒）」及全國知名的新北「金九（金瓜石、九份）」為主打，期盼透過業者旅遊踩線後，規劃更完善的行程吸引遊客，迎接漸復甦的國內觀光市場。

金門縣政府表示，本次踩線團為期三天，預計參訪獅山砲陣地、柳營營區、古寧頭電瓶車、金門酒廠、翟山坑道、莒光樓等知名景點。金門防疫工作相當完善，始終維持零確診，原暫停開放的景點在本月1日陸續開放，因應漸漸回流的觀光人潮，也積極與航空業者協調加開班機或加大機型，更成立企業遊程諮詢窗口，面對後疫情時代漸熱絡的觀光市場，已準備好迎接遊客的到來。

金門縣觀光處表示，希望藉由業者親自踩線體驗，及同業間彼此交流學習，促進彼此觀光產業發展。記者蔡家蓁／攝影
金門縣觀光處表示，希望藉由業者親自踩線體驗，及同業間彼此交流學習，促進彼此觀光產業發展。記者蔡家蓁／攝影
金門縣今天與新北市旅行商業同業公會推出旅遊首發團，總計有80人參與。記者蔡家蓁／攝影
金門縣今天與新北市旅行商業同業公會推出旅遊首發團，總計有80人參與。記者蔡家蓁／攝影

金門 疫情

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