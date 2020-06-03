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楠梓社福中心今開幕 韓國瑜：希望未來更多機會來服務

聯合報 / 記者蔡孟妤／高雄即時報導
高雄市楠梓社會福利服務中心今天開幕，市長韓國瑜出席開幕揭牌儀式。記者蔡孟妤／攝影
高雄市楠梓社會福利服務中心今天開幕，市長韓國瑜出席開幕揭牌儀式。記者蔡孟妤／攝影

高雄市楠梓區人口數已達18萬人，為整合各界資源並提供專業社工服務，市府成立楠梓社會福利服務中心今天開幕。市長韓國瑜致詞時說，第18處鳳山五甲社福中心也將於7月啟用，屆時高雄市社福中心設置目標即達成100％。

韓國瑜說，他上任高雄市長以來，一直期許市政府要多投入社會福利跟社會照顧，也期盼社會福利服務的專業性要能夠凸顯，能夠被市民肯定。因此，他希望未來有更多的機會跟社工夥伴、社福團體，一起來為弱勢族群、需要幫助的鄉親，提供更多、更好的福利與服務。

高雄市爭取中央前瞻計畫補助，目標以警分局區的範圍概念，設置1處區域型社會福利服務中心，建構「以家庭為中心、以社區為基礎」服務模式。

楠梓區今年人口數已達18萬人，躍居高雄市第4大行政區，也成為高雄市人口快速成長區之一，需要建置區域型社會福利服務中心，來整合各界的資源並提供在地及專業的社工服務，因此市府成立楠梓社福中心，今天開幕，成為第17處社福中心。

社會局表示，楠梓社福中心將整合轄區楠梓區公所、里辦公處、派出所、衛生所、就服站、學校、企業、慈善會、教會、廟宇等社區資源共組社會安全網絡，強化落實區域福利與在地服務願景。

韓國瑜致詞前，先感謝社福團體辛勞，並表示會繼續努力爭取更多的資源，跟大家一起創造更好的服務環境。

他並宣布，第18處鳳山五甲社福中心也已完工，將於7月啟用，屆時高雄市社福中心設置目標值即達成100％，這是高雄人的驕傲，市府做到了。

韓國瑜說，他在上任市長後，啟動全台首創的「珍珠計畫」，在高雄市各社福中心成立「珍珠小棧」，透過社工專業評估提供未成年懷孕小媽媽營養補助、育兒諮詢等服務，從產檢、諮詢、就醫及後續安置問題，給予關懷與幫助。

他說，希望透過市府一點一滴的力量，溫暖社會，讓每個角落都能看到希望跟陽光。也感謝在地企業、高雄市慈善會及辛苦的鄰里長，與市府社會局通力合作，透過網絡分工、社區資源協力合作，建立細緻而綿密的社會安全防護網。

高雄市楠梓社會福利服務中心今天開幕，市長韓國瑜出席開幕儀式，並與小朋友互動。記者蔡孟妤／攝影
高雄市楠梓社會福利服務中心今天開幕，市長韓國瑜出席開幕儀式，並與小朋友互動。記者蔡孟妤／攝影

高雄市 韓國瑜 社工

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