被綠議員批地下市長 鄭照新：我不是誰的阿舅無此本錢

民進黨高雄市議員林智鴻今天砲轟高雄市新聞局長鄭照新是「地下市長」，因為他向市府部分局處索取市政宣傳資料，這些局處反映必須經過新聞局同意才會統一提供。鄭照新表示，他既不是誰的親戚，更不是誰的「阿舅」，沒有這個本錢做地下市長。

林智鴻表示，他分別向跟文化局、經發局、觀光局、研考會、民政和勞工等局處索取從5月以來在媒體上所刊登的廣告內容及經費，原本各局處可以自行提供給個別議員，但新聞局鄭照新要求這些局處，所有議員索取資料必須經過新聞局同意才會統一提供。

林智鴻說，新聞局能管觀光、民政等局嗎？鄭照新的做法形同「地下市長」。

鄭照新說，林智鴻服務處的副主任向部分局處調資料， 但各局處不是很了解議員要那些內容，請託新聞局彙整，但這需要一點時間；林議員問政認真，所以非常急切，真的很不好意，改天他會去跟林解釋。