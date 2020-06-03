民眾控屏東高工強占民地揚言吊死在學校 校方:依法行政

時代力量立委陳椒華上午舉行記者會，陳姓民眾陳情，屏東高工擴建校地，強制徵收周邊民地，他們家被強奪，陳情人當場下跪落淚，揚言要吊死在屏東高工或教育部。但屏東高工與教育部表示，法院已作出判決，必須依法行政。

據陳情內容，陳情人陳鵬弘的祖父陳山茶在民國42年，曾捐贈2.6267公頃土地及金錢協助興建屏東高工校舍，1970年代，陳家再以低於市值價格將約0.37公頃的土地售予校方，屏東高工校區內還曾設置表揚紀念碑，感念陳家跨世代對學校的貢獻。但校方幾年後卻將陳家祖厝變更地目為「機關用地」，強制徵收。期間陳家到處陳情，後由當時台灣省議會議員董榮芳、邱茂男等人主持協調會，在民國83年6月14日完成最終協調，其協調內容即是「以地換地」，將鄰近三筆土地分配給陳家，陳家取得土地後一個月須無條件搬離。

陳家人指控，原本允諾給陳家的三塊地出現問題，沒有順利過戶，但他們祖厝土地已強制過戶，登記在屏東高工名下，屏東高工提起訴訟，要陳家族要拆屋還地。尚未履行先前所做之承諾卻要陳家族拆屋還地，憑藉著當初強制過戶土地已是學校名字，強硬訴訟到底，纏訟20多年，陳家抗告遭最高法院裁決抗告駁回。今年5月20日屏院寄出進民執巳字第109司執19730號債務人陳王孟淑遷讓屏東市建國路23號地上房屋強制執行，依強制執行法第124條第1項規定辦理，7月1日下午2點10分騰空遷讓，返還屏東高工。

陳鵬弘與母親陳王孟淑、兄弟昨日搭夜車北上，今早在記者會上激動下跪。陳王孟淑說，要他們搬、能搬到哪裡，還揚言要吊死在學校活動中心。

屏東高工校長鄒春選表示，官司從民國84年至今，他是現任校長必須概括承受，但校方只是管理使用單位，沒有決定權，法院作出了判決，必須依法行政；7月1日緩拆必須有法院或教育部有其他指示。教育部也重述依法行政立場。