屏東愛文芒果豐收卻價跌 溪畔驚見滿地遭棄爛芒果

屏東縣愛文芒果進入產季，重要產區的枋寮鄉近日發現有人將愛文芒果丟棄偏僻溪畔；枋寮地區農會說，今年氣候好大豐收，但受新冠肺炎疫情影響致量大價跌，果菜市場拍賣價創下近年新低，加上日前梅雨鋒面帶來的豪大雨造成大量落果，次級品數量暴增，丟棄的芒果研判是無法加工劣質品，也呼籲果農莫亂丟棄，影響環境和衛生。

「疫情衝擊百業！」枋寮地區農會總幹事鄭晏昕說，餐廳和冰品店是愛文芒果的主力市場，疫情影響市場消費力外，今年氣候好大豐收，市場供過於求，批發價創近年新低，路邊攤甚至有6斤100元的破盤價，但還不至於到「丟鮮果」的地步，近日都還有1萬多件的芒果送台北果菜市場拍賣，研判溪旁丟棄的爛芒果，應是無法加工的劣質品。

她說，從丟棄的爛芒果可看出今年愛文芒果的產銷已被疫情打亂；往年芒果進入採收季，內外銷需求正常時，次級品就加工製成芒果乾，今年量大價跌，果農難租到冷凍庫冰芒果，有農友直接將好果加工成芒果乾，因數量實在太多，如果自己沒有設備，要請人加工製作芒果乾都要等。

她說，日前梅雨鋒面的豪大雨，不僅造成芒果大量落果還染炭疽病，加上庫存易腐壞成劣質品，連加工都不能用，衍生亂丟問題，但還是要呼籲民眾，任何農業廢棄物都不要亂丟。