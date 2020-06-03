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5月豪雨農損 現金救助申報即日啟動
5月豪雨造成高雄市農損金額達521萬餘元，高雄市政府連日確認災損，爭取到梓官區不結球白菜、甲仙區蘆筍、旗山區西瓜及杉林區冬瓜等品項啟動現金救助，即日起至本月12日受理農民申報。
依據農產業天然災害救助作業要點，農業局與農糧署、改良場組成勘災小組，確認作物災損，確認損害程度達20%，爭取到梓官區不結球白菜、甲仙區蘆筍、旗山區西瓜及杉林區冬瓜等4個行政區4個品項啟動現金救助。
受災損失2成以上的農友，要在6月12日前（假日照常受理申請），持身分證、印章、農會存款簿及土地所有權狀或土地使用同意書等相關文件，向土地所在區公所申辦現金救助，農業局會協助與加速勘災與現金救助發放，農友復耕若需低利貸款，也可洽當地農會。
農業局也持續辦理肥料補貼，有需要的農友可向所屬農會或合作社提出申請，農民使用國產微生物肥料依購買憑證所列金額補助二分之一，每公頃最高補助5000元。農田地力改良肥料資材依購買憑證所列金額可補助三分之一，每公頃最高補助3000元。國產有機質肥料每公斤2元，每公頃最高補助6公噸。
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