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恆春豎孤棚 取消機會不大

聯合報 / 記者潘欣中／屏東縣報導
屏東縣恆春搶孤（豎孤棚）曾獲選台灣「宗教百景」，已是恆春的年度觀光文化盛事。圖／聯合報系資料照片
屏東縣恆春搶孤（豎孤棚）曾獲選台灣「宗教百景」，已是恆春的年度觀光文化盛事。圖／聯合報系資料照片

「南恆春、北頭城」已成國內中元搶孤（豎孤棚）兩大勝地，受疫情影響，今年宜蘭頭城停辦搶孤賽，祭典科儀則照常，至於恆春豎孤棚除了疫情因素外，還有鎮長要在3個月內辦理補選，這場年度觀光文化盛事是否停辦也受到關注；但鎮公所表示，年度預算已編列，不受鎮長補選首長換人影響，且疫情呈現趨緩，取消機會不大。

恆春鎮長盧玉棟上月底被判決當選無效定讞，要在3個月內辦理補選，盧玉棟解職後，主任秘書王崇信同天離職，代理鎮長許重慶的主要任務是辦理補選，外界關心今年中元搶孤是否會停辦；公所有關主管說，年度預算已編列，不會因首長換人不執行，且疫情趨緩，續辦相當樂觀。

恆春豎孤棚傳統是4支棚柱，前鎮長葉明順14年前擴大增至36支棚柱，中央4支留給「好兄弟」，競賽時不開放；參賽者以手腳抱棚柱或綁布條方式向上攀爬，閩南語叫「豎」，故稱「豎孤棚」，與頭城搶孤略有不同，活動時間也較頭城早半個月。

瓊麻園城鄉文教發展協會總幹事張順興說，恆春豎孤棚曾獲台灣「宗教百景」殊榮，已是恆春的年度觀光文化盛事，也成為旅遊觀光亮點，希望為恆春帶動旅遊人潮。

恆春 搶孤 疫情

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