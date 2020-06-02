屏東十輛藝術公車亮相 今後有10幅聞名畫作在道路移動

屏東縣政府傳播暨國際事務處、交通旅遊處聯手規畫「我的城市，我的行動美術館」活動，以西洋藝術史上7位知名畫家的10幅曠地巨作，全車彩繪在10輛屏東市公車上。這10輛公車今天首次亮相，藉這些公車路線以行動美學的概念，走入屏東各個角落。

這10輛藝術公車分別彩繪喬治．秀拉「大傑特島的星期天下午」；文森．梵谷「在亞爾的臥室」、「耳朵綁繃帶的自畫像」、「麥田群鴨」、「星夜」；尚－法蘭索瓦．米勒「拾穗」；約翰尼斯．維梅爾「戴珍珠耳環的少女」；皮耶－奧古斯特·雷諾瓦「煎餅磨坊的舞會」；巴勃羅·畢卡索「夢」以及李奧納多·達文西「蒙娜麗莎」的畫作。

屏東縣政府傳播暨國際事務處表示，為了合法使用畫作，還徵詢智慧財產局，確保這些用畫作版權無虞，才開始著手彩繪車輛。

屏東縣長潘孟安表示，結合實際在縣內行駛的公車路線，將這些典藏在各國博物館或美術館內的世界名畫，透過藝術公車來親近居民的日常生活，形塑城市美學，創造話題，吸引民眾搭乘，帶動觀光。

屏東縣政府表示，2017、2018年屏東縣就跨海在香港、新加坡行銷觀光，在雙層巴士及計程車上貼出「沒來過屏東，別說過你到過台灣」的霸氣的口號，就曾在網路上掀起討論。