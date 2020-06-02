聽新聞
test
0:00 / 0:00
屏東十輛藝術公車亮相 今後有10幅聞名畫作在道路移動
屏東縣政府傳播暨國際事務處、交通旅遊處聯手規畫「我的城市，我的行動美術館」活動，以西洋藝術史上7位知名畫家的10幅曠地巨作，全車彩繪在10輛屏東市公車上。這10輛公車今天首次亮相，藉這些公車路線以行動美學的概念，走入屏東各個角落。
這10輛藝術公車分別彩繪喬治．秀拉「大傑特島的星期天下午」；文森．梵谷「在亞爾的臥室」、「耳朵綁繃帶的自畫像」、「麥田群鴨」、「星夜」；尚－法蘭索瓦．米勒「拾穗」；約翰尼斯．維梅爾「戴珍珠耳環的少女」；皮耶－奧古斯特·雷諾瓦「煎餅磨坊的舞會」；巴勃羅·畢卡索「夢」以及李奧納多·達文西「蒙娜麗莎」的畫作。
屏東縣政府傳播暨國際事務處表示，為了合法使用畫作，還徵詢智慧財產局，確保這些用畫作版權無虞，才開始著手彩繪車輛。
屏東縣長潘孟安表示，結合實際在縣內行駛的公車路線，將這些典藏在各國博物館或美術館內的世界名畫，透過藝術公車來親近居民的日常生活，形塑城市美學，創造話題，吸引民眾搭乘，帶動觀光。
屏東縣政府表示，2017、2018年屏東縣就跨海在香港、新加坡行銷觀光，在雙層巴士及計程車上貼出「沒來過屏東，別說過你到過台灣」的霸氣的口號，就曾在網路上掀起討論。
屏東縣政府交通旅遊處表示，這10輛藝術公車將分別行駛於萬丹、東港、潮州、鹽埔、內埔、里港等地，都是通勤的主要路線，通勤的學生與民眾，有機會觀賞到這10幅舉世聞名的畫作。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言