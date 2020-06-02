「潮青」帶路 用十年磨一劍的耐心找回地方小鎮魅力

出生於屏東縣潮州鎮地的台灣好基金會董事長柯文昌，2015年帶著台灣好基金回到故鄉，並成立潮州辦公室收集潮州在地文化，歷經5年的累積，今天台灣好基金會與潮州鎮公所聯合舉辦「潮・人展」，讓10名地潮青用10種潮州價值的產業展開「2020潮生活節」。

今年6月台灣好基金會與潮青們聯手，打造「2020 潮生活節」，由10名潮人的10 種產業「潮．生活」以「潮・人展」出發。台灣好基金會為了展現，展現潮州人樸實且誠懇的生活態度，不僅廣邀在地產業參展，更拍攝「看見潮州」影片，來記錄與凸顯潮州在地價值。

「潮・人展」活動共邀請潮州在地的林耀輝草茶、春盛堂中藥行、豐文印刷廠、永昌籐具行、彰春茶莊、春盛堂中藥行、義發原住民服飾、明華園「黃字」戲劇團、玫來晏趣製麵小農農莊、青和興有限公司與三平咖啡等，共橫跨老、中、青三代。

台灣好基金會董事長柯文昌表示，自小學畢業後就到外地奔波，甚至走訪國外，過程中深深體會到一個國家的文明是否紮根，就必須到偏鄉觀察當地居民，是否都過著高品質的生活，才能稱得上文明。

柯文昌受到國外的啟發，以及城鄉差距與人口外流等困境，毅然決然地決定回台灣成立台灣好基金會期望能重新找出地方小鄉小鎮的魅力，因此，他以10年為單位，先到台東打造鐵花村與池上藝村，憑著這股勇氣與成果，回到曾令他近鄉情怯的潮州。

柯文昌說，無論是「潮．生活」或「潮・人展」都要凝聚地方的情感，以及在地人所希望的家鄉，它應有的模樣與魅力，因此才會透過活動，帶起當地人的信心。