老四川捐4萬防護面罩給高雄 公私協力防堵疫情

新冠肺炎疫情然雖馬對餐飲業衝擊很大，人杰老四川餐飲管理顧問公司仍秉持著「取之社會、用之社會」的企業精神，與高雄市政府攜手相挺醫衛人員，今天捐贈高雄市及相關醫療院所近4萬個防護面罩，共同守護第一線醫療及公衛人員的健康及安全。

老四川公司今天捐贈防疫物資給高雄市政府、高雄長庚醫院、高雄醫學大學附設中和紀念醫院及高雄榮民總醫院，希望透過民間企業拋磚引玉、共襄盛舉，讓更多企業與大眾一起伸出援手齊心送暖，以具體行動回饋社會，公私攜手合作對抗疫情，並為辛苦的前線防疫人員多添一分保障。

老四川總經理吳明翰說，老四川在敦睦艦隊疫情中「中鏢」，有家分店連著一個星期都沒有生意。感謝醫護人員守護民眾健康，老四川的餐車也會開往醫院，煮好吃的麻辣燙慰勉醫護人員的辛勞。