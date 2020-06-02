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老四川捐4萬防護面罩給高雄 公私協力防堵疫情
新冠肺炎疫情然雖馬對餐飲業衝擊很大，人杰老四川餐飲管理顧問公司仍秉持著「取之社會、用之社會」的企業精神，與高雄市政府攜手相挺醫衛人員，今天捐贈高雄市及相關醫療院所近4萬個防護面罩，共同守護第一線醫療及公衛人員的健康及安全。
老四川公司今天捐贈防疫物資給高雄市政府、高雄長庚醫院、高雄醫學大學附設中和紀念醫院及高雄榮民總醫院，希望透過民間企業拋磚引玉、共襄盛舉，讓更多企業與大眾一起伸出援手齊心送暖，以具體行動回饋社會，公私攜手合作對抗疫情，並為辛苦的前線防疫人員多添一分保障。
老四川總經理吳明翰說，老四川在敦睦艦隊疫情中「中鏢」，有家分店連著一個星期都沒有生意。感謝醫護人員守護民眾健康，老四川的餐車也會開往醫院，煮好吃的麻辣燙慰勉醫護人員的辛勞。
捐贈儀式由高雄市副市長陳雄文代表受贈，並向老四川公司致謝及回贈感謝狀，對於老四川公司重視公共衛生與熱心社會公益表達由衷感謝。陳雄文表示，近期國內新冠肺炎疫情雖稍趨緩，但因全球疫情仍然嚴峻，防疫工作不容鬆懈，請民眾保持社交距離及落實個人衛生防護，並加強咳嗽禮節、勤洗手，生病儘速就醫及自我健康管理等保護自己及他人的生活好習慣，齊心合力控制疫情。
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