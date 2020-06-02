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屏東行動美術館 10幅世界名畫隨公車開進鄉鎮

中央社 / 屏東縣2日電

不出國也可以看到世界名畫！屏東縣政府「藝」想天開，規劃「我的城市，我的行動美術館」藝術公車，10部公車彩繪世界名畫，讓梵谷等畫壇巨擘名作隨公車走入鄉鎮各個角落。

由傳播暨國際事務處、交通旅遊處攜手規劃的「我的城市，我的行動美術館」藝術公車，10部公車彩繪的都是舉世聞名作品，包括喬治‧秀拉的「大傑特島的星期天下午」、尚-法蘭索瓦‧米勒「拾穗」、約翰尼斯‧維梅爾「戴珍珠耳環的少女」、皮耶-奧古斯特‧雷諾瓦「煎餅磨坊的舞會」、巴勃羅‧畢卡索「夢」、李奧納多‧達文西「蒙娜麗莎」，以及文森梵谷的「在亞爾的臥室」、「耳朵綁繃帶的自畫像」、「麥田群鴨」和「星夜」。

近日已有不少民眾在路上看到藝術公車奔馳，吸引不少目光，今天10部藝術公車首次同步公開亮相。屏東縣長潘孟安召開記者會表示，「山不來就我，我來就山」，這些世界名畫典藏在各國博物館或美術館，現在縣府讓藝術走出來親近大家，形塑城市美學，同時結合實際在縣內行駛的公車路線，創造話題吸引民眾搭乘，提升乘車率及帶動觀光。

潘孟安說，這不是屏東縣政府第1次「玩」公車，2017年、2018年屏東跨海在香港、新加坡行銷觀光，在雙層巴士及計程車上貼出「沒來過屏東，別說過你到過台灣」的標語，霸氣的口吻在網路上掀起熱烈討論。這次大膽嚐試讓名畫藝術登上公車，沒有隻字提到屏東，意義卻更多重。

國立屏東大學視覺藝術系教授朱素貞今天與學生出席記者會上了一堂戶外藝術課，讚許縣府的藝術公車。她說，這10輛世界名畫的藝術公車，彷彿蒙娜麗莎從羅浮宮走進屏東的大街小巷，「對你我微笑」，打破藝術特定的觀賞族群，提升公民美學素養，使城市沈浸美學的薰陶之中，非常有意義。

傳播暨國際事務處長黃建嘉表示，為確認所使用畫作版權沒有問題，縣府事前徵詢智慧財產局確認，這些畫作的著作財產權因已逾著作人的生存期間及死亡後50年，屬於公共財產，任何人都可以自由利用，無須取得授權。

但是，巴勃羅‧畢卡索（Pablo Picasso）作品「夢The dream」除外，黃建嘉說，經確認畢卡索亡故時間為1973年4月，縣府透過圖像機構向畢卡索畫作授權單位（Picasso Administration 畢卡索管理協會）順利取得合法授權。

交通旅遊處表示，這10部藝術公車分別行駛萬丹鄉、東港鎮、潮州鎮、鹽埔鄉、內埔鄉和里港鄉等地，都是通勤通學熱門路線，讓民眾和學子可以隨時親灸大師作品。

公車 屏東縣政府 畢卡索

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