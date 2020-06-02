好消息！ 高市水產品可獲得國內宅配運費補貼

受新冠肺炎疫情影響，不少水產品透過電商與網路平台銷售至消費者手上，高雄市政府海洋局今天公布國內宅配運費補助政策，今年1至6月，高市漁民團體、水產加工與養殖漁民等組織，宅配銷售金額達20萬者可補助1萬元運費，100萬者補助2萬元，7月1日起受理申請。

高市府海洋局指出，疫情發生後，民眾的消費習慣與型態改變，不少人藉由網路直播、電商平台及電視購物等通路訂購水產品，為協助水產品業者擴大銷售所以提出運費補貼政策。

海洋局長趙紹廉局長表示，109年1至6月，國內宅配銷售總金額達20萬元（或國內運費達1萬元）補助1萬元，若滿100萬元者（或國內運費2萬元）補助2萬元，鼓勵漁民發展多元通路。