端午機位你訂到沒？ 金門縣府明啟動機位需求調查

端午假期將屆，因仍有縣民反映機位不足，金門縣府為利鄉親返金過節，明日起一連6天，調查鄉親未訂妥機位需求，據以協調民航局及航空公司爭取加開加班機。

金門縣政府表示，鄉親的返鄉機位調查，受理時間3日起至8日，計6天，調查台金5條航線機位未訂妥鄉親需求。民眾可透過手機及網路系統登記，或於上班時間洽縣府縣民服務中心(金門地區請撥1999，外縣市請撥0800-318823)協助上網登錄需求資訊(網址：http://www.flight.url.tw/)。