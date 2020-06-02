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端午機位你訂到沒？ 金門縣府明啟動機位需求調查

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
端午假期將屆，民航局已分別於5月11日及22日上午9時開放2波端午管制期間訂位，但仍有鄉親反映機位不足。記者蔡家蓁／攝影
端午假期將屆，民航局已分別於5月11日及22日上午9時開放2波端午管制期間訂位，但仍有鄉親反映機位不足。記者蔡家蓁／攝影

端午假期將屆，因仍有縣民反映機位不足，金門縣府為利鄉親返金過節，明日起一連6天，調查鄉親未訂妥機位需求，據以協調民航局及航空公司爭取加開加班機。

金門縣政府表示，鄉親的返鄉機位調查，受理時間3日起至8日，計6天，調查台金5條航線機位未訂妥鄉親需求。民眾可透過手機及網路系統登記，或於上班時間洽縣府縣民服務中心(金門地區請撥1999，外縣市請撥0800-318823)協助上網登錄需求資訊(網址：http://www.flight.url.tw/)。

另民航局為使空運資源作最有效利用，避免旅客重複訂位而致影響多數民眾之權益，援例於端午管制期間(6月24日至26日台灣往金門及6月27日至29日金門往台灣)針對離島航線實施機票加註「限當日當班次有效」、「至遲於航班起飛前辦理退票」及「逾期作廢」等措施。

金門縣政府表示，鄉親的返鄉機位調查，受理時間自6月3日起至8日止，計6天，民眾可透過手機及網路系統登記。圖／縣府提供
金門縣政府表示，鄉親的返鄉機位調查，受理時間自6月3日起至8日止，計6天，民眾可透過手機及網路系統登記。圖／縣府提供

金門 民航局 航線

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