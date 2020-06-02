議員批蓮池潭鼠多、公廁髒亂 市府允盡力改善

民進黨高雄市議員李雅慧今質詢指，蓮池潭邊老鼠多、公廁髒亂、自行車道遭建築物阻斷等，要求全面盤點環潭觀光設施、改善衛生並打造示範公廁。觀光局長邱俊龍允諾照辦。

李雅慧質詢時播放蓮池潭邊鼠輩橫行的畫面，出示公廁髒亂蜘蛛結網及自行車道遭建築物阻斷等照片。李雅慧說，高雄近來降雨稀少，蓮池潭水位持續下降形成濕地，民眾購買飼料或食物等餵食，除了吸引水鳥飛禽也招來大批老鼠，民眾向1999申訴市府僅回應「已放置誘捕籠」，缺乏積極作為解決鼠患。

李雅慧說，檢視環潭5處公廁，出現地面濕滑、洗手台水漬、馬桶殘留汙垢、缺乏洗手乳及沖水水量不足等問題。環潭自行車道行經啟明堂前路段也遭水池擋路。

李雅慧也針對交通局高雄iBUS公車APP提出質詢，認為對身障人士不夠友善。要求交通局增設U-bike租借站並改善iBUS使用介面。

觀光局長邱俊龍答詢指出，針對餵食引發鼠患的問題已經派人強力勸導，民眾若不配合會予以開罰，宣導標語目前也正逐區改善並雙語化，未來除將持續投入經費整治蓮池潭周遭軟硬體，也將再重新製作旅遊評估報告，至於環潭動線上公廁品質將持續改善，民間廁所也將協調配合，為遊客打造五星級的如廁環境。