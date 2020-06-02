怒了！深夜機車被偷兩百元 車主po網懸賞3千抓小偷

屏東縣竹田鄉某加油站昨天凌晨，有2名戴口罩的男子隨機尋找停靠在路旁的汽、機車行竊，兩人一前一後並持手電筒，翻找車內與機車車廂的零錢。隔日車主察覺愛車遭人動手腳，雖然只損失2百元，但車主仍將監視器畫面PO網，以3千元懸賞廣揪網友抓賊。

據了解，這兩名男子，昨天晚上徒步走到竹田鄉某加油站附近，並隨機在路邊尋找未上鎖的汽、機車行竊，過程中雖然並未使用任何器具，但兩名男子，仍在其中一輛機車車廂內得手2百元。

直到今天上午，該輛機車的車主察覺車輛有異，還發現車廂內的2百元遭竊，因此憤而將監視器畫面PO網，並祭出3千元獎金作為懸賞，廣揪網友抓賊。