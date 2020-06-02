屏東滿州野溪整治不友善？ 林管處喊冤：大豪雨造成

屏東林區管理處在滿州鄉進行加都魯溪主支流邊坡整治工程，民眾日前卻發現七孔瀑布風景區周邊工地泥濘且邊坡崩塌，質疑工程對生態環境不友善；屏東林管處說，是梅雨鋒面帶來的豪大雨造成，已檢視下游臨時沉沙池並做清淤改善，施工過程執行包括生態保全對象監測、水陸域動植物追蹤調查等生態檢核作業，完工後種植原生樹種，復育濱溪植被緩衝綠帶，營造樂活溪流環境。

屏東林管處治山課長施保呈說，2012年8月天秤颱風挾帶大豪雨侵襲，管轄的38、39林班加都魯溪集水區源頭，及中、上游主支流兩岸邊坡嚴重崩塌，大量土石崩落運移至下游，造成溪流土石堆積，阻礙河道並阻斷交通，影響當地居民出入及安全；為確保水路暢通，防止集水區崩塌土石下移堆積並減少野溪側岸沖刷擴大，隔年進行整體治理規畫。

他說，2013年至去年於上、中游進行包括防砂壩、節制壩、漿砌石護岸、固床工攔阻疏導土石等治理工程，，以穩定河道，安定流心，近年颱風豪雨期間確實發揮排洪減災成效，維護國土保安，目前進入收尾工程，重點為改善主支流匯流處導流固床功能，減少土砂淤積及加強凹岸抗沖刷能力，並保護樹根遭溪水沖刷的現地珍貴白榕大樹。

他說，之前匯流口處固床工及護岸施工開挖，因豪大雨造成工地泥濘及邊坡崩塌，雨後已展開清淤；對外界質疑工程不友善，其實，工程採取多樣的生態保護措施，包括現地取材的砌石護岸、低矮式固床工、複式斷面護岸、植生復育及設置動物通道等工法，營造低水流路與多樣化水陸域生物棲息環境。

他說，工程施設宗旨為設施安全穩固、綠化生態環保、友善環境三方並行，逐年編列工程經費，完工後已發揮穩定河道、攔阻土砂、減少土石下移，保護周邊河道、林地、農地及七孔瀑布停車場及道路及中下游民宅安全；上、中、下游經多期整治，溪床土砂災害已逐步降低並趨於穩定，在治山防災優先、植生復育為輔的主軸下，減低工程對生態干擾。