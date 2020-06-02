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馬祖幼兒托育不再是問題 爭取四鄉五島全公托目標

聯合報 / 記者胡瑞玲／新北即時報導
繼東引、南竿後，東、西莒也在6月1日成立公托並舉辦開幕儀式。圖／唐氏症基金會提供
繼東引、南竿後，東、西莒也在6月1日成立公托並舉辦開幕儀式。圖／唐氏症基金會提供

每年4到6月為馬祖藍眼淚爆量期，吸引無數國內外遊客前往觀賞，進而增加馬祖觀光產業的發展，但當地幼兒托育資源嚴重缺乏，為解決此問題，唐氏症基金會與連江縣政府合作，繼東引、南竿成立2間公共托育中心後，6月1日又在東、西莒成立公托家園，預計明年北竿公托成立後，即可達成「四鄉五島」均有公托的目標。

據統計，馬祖過去5年來觀光遊客人數已從每年11萬人，增加至近19萬人，龐大的觀光資源及發展讓越多馬祖青年願意留在家鄉成家立業，而幼兒托育資源反成了馬祖急需解決的問題。

為讓馬祖孩童也能與台灣小孩享有同樣早期療育資源，唐氏症基金會已在2015及2016年分別在東引、南竿設立公托，提供共45個公托名額。

除設立公托、舉辦弱勢家庭送愛活動、定期嬰幼兒發展檢測外，公托設立5年多總計照顧共217個家庭幼兒，親子館總計服務約11573名鄉親。

繼東引、南竿後，東、西莒也在6月1日成立公托並舉辦開幕儀式，連江縣長劉增應、連江縣議會議長張永江、連江縣衛福局長謝春福、莒光鄉長謝春欗、東莒國小校長劉碧雲、唐氏症基金會董事長林正俠等人皆出席。

另外，前悠遊卡公司董事長林向愷及夫人徐光蓉教授也捐贈連江縣15台自動體外心臟電擊去顫器（Automated External Defibrillator，簡稱AED）。

林正俠指出，馬祖的隔代教養問題嚴重，甚至部分孩童是由外籍勞工帶大，導致馬祖孩子教育不到位、學習落後。

秉持「哪裡需要我們，我們就到哪裡」，決定在馬祖設立公托，同時也將台灣早期療育的經驗帶到馬祖，若發現有學習低落、語言障礙的學生可即時提供協助，讓離島孩童及家庭可得到更多支持及照顧。

談到東、西莒公共托育家園特色，唐氏症基金會副執行長鄭賢明表示，東、西莒各提供12個名額，透過活化公有低度利用或閒置空間，打造小規模、在地化類家庭的微型機構照顧模式。

儘管場地小，但物理、口語、職能治療學期器材皆俱全，讓父母能兼顧就業和育兒，目前已有學生報名就讀；一名前年才剛搬回莒光定居、剛好搭上開幕的安安媽媽直呼好幸運，表示公托家園解決苦惱托育問題。

此外，唐氏症基金會補充，北竿的公共托育將於明年成立，設立後即可達成「四鄉五島」均有公托、實現「健康島嶼、幸福馬祖」的目標。

東、西莒公托內部環境。圖／唐氏症基金會提供
東、西莒公托內部環境。圖／唐氏症基金會提供
東、西莒公托開幕，連江縣長劉增應前往了解公托環境。圖／唐氏症基金會提供
東、西莒公托開幕，連江縣長劉增應前往了解公托環境。圖／唐氏症基金會提供
東、西莒公托內部環境。圖／唐氏症基金會提供
東、西莒公托內部環境。圖／唐氏症基金會提供
東、西莒公托於6月1日正式成立。圖／唐氏症基金會提供
東、西莒公托於6月1日正式成立。圖／唐氏症基金會提供

馬祖 托育 唐氏症

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