金門大橋首塊預鑄節塊上梁 邁向完工的重要里程碑

備受各界關注的金門大橋工程，今天進行第一塊預鑄節塊的上梁儀式，包括交通部部長林佳龍、金門縣縣長楊鎮浯、議長洪允典等人與立法院交通委員會也到場共同參與見證，林佳龍表示，今天是見證金門大橋一個工程重要的時刻，橋面預鑄節塊的吊掛，象徵工程已正式進入開花結果的階段，是邁向完工之路的重要里程碑。

林佳龍等人今天上午陪同立法院交通委員會立委陳雪生、李德維、陳玉珍、魯明哲等人到金門大橋考察工程施工情形，並見證大橋工程深槽區邊橋上部結構開始節塊吊裝儀式。

楊鎮浯表示，目前工程進度76.68%，預計在明年5月6日完工，對於高工局及施工團隊能屢屢突破萬難，展現具體施工成果給予高度肯定；他也提到，今天上樑之後，所有的鄉親會對大橋的完成更有信心；縣府為了大橋完工後需有完整的配套作為，於現場提4項提案，包括大橋維護費、收費系統建置、全縣行車控制中心建置及烈嶼端轉運停車場建置，獲立委及林部長等人支持。

林佳龍提到，今天是見證金門大橋一個工程重要的里程碑，預鑄結塊的吊掛，只要完成之後，後續就可以很快看到金門大橋吊掛成型；他也表示，過程中所有的努力，克服了非常多的挑戰，包括設計預算，東北季風的海象，還有花崗岩上施工，可以說是台灣工程，尤其是在橋樑方面一個重大的突破。

他也表示，期待在明年下半年工程順利完成，大家一起來走金門大橋，尤其在大、小金門連結之後，未來烈嶼會迎接一個以生態、文化旅遊的新發展，金門的發展會因此進入到一個新的階段，交通部也一定會全力支持，迎接金門大橋完工、通車那一天的到來。

高公局表示，大橋工程自105年12月28日開工，目前全力展開深槽區主、邊橋11座墩柱之施工作業，大金端邊橋P50柱頭吊升能量達600噸的一組兩部工作車早已安裝測試完成、蓄勢待發，P50節塊吊裝完成後，P51節塊吊裝也將接續開始，一路完成主橋、邊橋12跨節塊吊裝工作。