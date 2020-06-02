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振興購物採購流標續執行 高市綠議員批韓式詐術

中央社 / 高雄2日電

「高雄市振興購物嘉年華」活動獎品與抵用券採購標1日流標，市府仍在今天辦抽獎送禮，民進黨市議員高閔琳等人批評是「韓式詐術」。

高市府砸新台幣5000萬元推「振興購物嘉年華」，1日活動開跑，提供期間在高雄消費滿500元憑發票登錄就能「日日抽5萬元抵用券」、「週週抽黃金」、「月月抽汽車」；但是昨天要開標的「高雄振興購物嘉年華活動抽獎品與消費抵用券」採購案卻流標，被質疑恐無法如期抽獎送獎品。

不過市府照既定時程，今天在市府中庭辦「高雄振興購物嘉年華」首抽抵用券活動，由市長韓國瑜及經濟發展局長伏和中等人抽獎。今天首抽是每名1萬元的抵用券共5人。

韓國瑜現場為振興嘉年華活動首抽抵用券拉霸炒熱氣氛；不過民進黨市議員在稍後於市府中庭開記者會，批評市府是「韓式詐術」。

民進黨市議員邱俊憲指出，採購案流標重新公告招標要到8日才決標，但是市府卻為了韓國瑜個人要堆疊不存在的政績，讓流程未完備的採購案就要辦抽獎，批評市府所謂的超前部署都只是嘴巴超前累死部屬。

民進黨市議員高閔琳批評市府砸5000萬元的振興經濟活動，先是為了規避高投標門檻改以4900萬元招標以縮短備標期；如今又在招標案流標後，無視採購案流標還舉辦抽獎，就是「韓式詐術」，民進黨市議員簡煥宗也質疑違反採購法及行政程序法等。

不過，伏和中接受聯訪重申，振興經濟是中央和地方的共識，相關作業流程都依照政府採購法規定，有關昨天招標流標是因為只有一家業者投標，他說，市府已重新公告再招標，活動不會因為昨天流標而停止，目前的抽獎作業由經發局人員協助執行。

有關振興券被質疑可用於買檳榔及打麻將一事，伏和中說，部分振興券放在夜市和攤商沒有發票者，他認為夜市麻將是遊戲的一種，如果被認為違法的就不應該存在夜市，既然夜市存在應有其道理；至於檳榔部分已和夜市自治會長溝通請主動撤銷。

韓國瑜 民進黨 夜市

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