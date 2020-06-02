快訊

佛洛伊德出現第二份驗屍報告 警察工會憤恨反擊

震撼！家樂福即起併購頂好超市、JASONS Market Place

聽新聞
test
0:00 / 0:00

六龜古厝「洪稛源商號」修復 再現先民物品交換站故事

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
修復後的洪稛源商號。圖／高雄市都發局提供
修復後的洪稛源商號。圖／高雄市都發局提供

高雄市政府力推「六龜之心」山城再造計畫，都發局表示，目前已完成六龜「洪稛源商號」古厝修復，再現昔日先民「物品交易站」故事，將提供六龜區公所作為地方創生據點，活化老街社區。

高雄新都發局長林裕益表示，六龜位在高雄進入中央山脈的山城，過去是閩南、客家、原住民族群的交流聚落。六龜區人文、地景及溫泉觀光資源相當豐富，為落實韓市長「發展城鄉特色」政策，帶動地方繁榮，都發局與六龜區公所合作推動「六龜之心」山城再造計畫，並以「針灸療法」營造城鄉特色，刺激活絡地方產業脈絡，首先完成六龜老街「洪稛源商號」古厝修復。

街區是認識六龜的第一站，「六龜之心」山城再造計畫，首先針對六龜老街及特色老屋，進行改造，目前已整建完工。位在老街的「洪稛源商號」古厝，是已有108年歷史的閩式建築，與華南路的「池田屋」，同屬六龜地區最重要的特色歷史老屋。

六龜區長楊孝治表示，老街區「洪稇源商號」傳承至今，為第四代洪勝林先生，將老屋無償借給公所使用。都發局積極完成整建復原，屋主及在地居民都感到興奮，不可思議，竟然兒時記憶地標建築，重現眼前。「洪稇源商號」再造完成，將規畫作為在地「小農市集中心」，讓來到六龜的遊客，能搶鮮品嚐六龜農特產品；並將藉由地方創生計畫，結合在地居民及社區人文協會，共同營造在地特色街區，帶動六龜觀光產業發展。

「洪稇源商號」在短短1年間風華再現，屋主洪勝林很感動。他說，牛車裝滿就是一「稇」，當年祖先取名「洪稇源商號」，就是希望「豐收富足」的意思。他很感謝高雄市政府將「阿嬤家」的老宅修復完成，前陣子親友回來老家，看到小時候住過的房間，大家都不禁想起小時候在阿嬤家的故事情景。

都發局都市開發處長郁道玲說，早期六龜是採樟及林業重鎮，「洪稇源商號」是先民洪見濤創設，原居於旗山，擔任旗山「巡查補」及第三保正（村長），並在旗山開設洋雜貨及蕃產交換的商號。隨著當時支廳行政擴張，以及有原住民物產的交易經驗，為提供往來六龜開採樟腦的腦丁、隘勇及其他移住人口必要的生活用品，1912年7月開設「洪稇源商號」六龜支店，以經營雜貨、菸酒買賣及漢人、原住民的物品交易。

郁道玲指出，「洪稇源商號」建築，分有紅磚屋、土埆磚屋二部分，屋主居住紅磚屋，土埆磚屋則是提供原住民來物品交易的住宿場所。雖然建物外觀歷經歲月，及多次局部改建，導致頂脊、瓦、牆身、地坪及木構件部分的損壞。為復原老屋的歷史文化特色，都發局委請擅長古蹟修復的建築師劉金昌進行整建設計，全力復原特色老建築的風貌。

劉金昌表示，「洪稇源商號」為一層樓建築，其動線為一長條型建物，面對街道有亭仔腳串連屋內外，中間設內庭作為各個房間的中介，面對內庭的平頂露台則以樓梯連接。古厝有土埆磚、清水磚、編竹夾泥牆及竿緣天花等構造，在當地具稀少性，有其文化價值。修復過程均採原工法、原材料作修復。

修復後的「洪稇源商號」土埆磚屋室內一景。圖／高雄市都發局提供
修復後的「洪稇源商號」土埆磚屋室內一景。圖／高雄市都發局提供
修復後的「洪稇源商號」中庭。圖／高雄市都發局提供
修復後的「洪稇源商號」中庭。圖／高雄市都發局提供
日治時期的洪稛源商號。圖／高雄市都發局翻拍自高雄文獻9卷第2期
日治時期的洪稛源商號。圖／高雄市都發局翻拍自高雄文獻9卷第2期

六龜 修復 建築

延伸閱讀

中市荷花盛開！ 觀旅局推霧峰亞洲大學、清水趙家古厝等地點 可賞荷

老翁不滿陳情未果 五字經辱罵中市都發局科長

「川崎美心專車」首站開抵六龜 5年要服務9千學童

雨炸高屏！過去58小時全台百大降雨 高屏包辦前10名

相關新聞

馬祖幼兒托育不再是問題 爭取四鄉五島全公托目標

每年4到6月為馬祖藍眼淚爆量期，吸引無數國內外遊客前往觀賞，進而增加馬祖觀光產業的發展，但當地幼兒托育資源嚴重缺乏，為解...

金門大橋首塊預鑄節塊上梁 邁向完工的重要里程碑

備受各界關注的金門大橋工程，今天進行第一塊預鑄節塊的上梁儀式，包括交通部部長林佳龍、金門縣縣長楊鎮浯、議長洪允典等人與立...

六龜古厝「洪稛源商號」修復 再現先民物品交換站故事

高雄市政府力推「六龜之心」山城再造計畫，都發局表示，目前已完成六龜「洪稛源商號」古厝修復，再現昔日先民「物品交易站」故事...

大發工業區台88附近交通壅塞 研商禁行大型車

台88快速道路高雄大發工業區交流道周邊道路，由於長年車流壅塞，立法委員林岱樺今天邀集中央及地方政府單位，共同研商解決塞車...

罷韓投票周六登場 大湖夜市唯一搭棚投開票所

6月6日高雄市長韓國瑜罷免案投票，高市選委會公布的投開票所中，湖內區大湖夜市將是唯一一處戶外投開票所，預計要搭設遮陽棚讓...

高雄市公車式小黃山線50條路線 鄭永祥：今後加強海線

高雄市推出公車式小黃受到偏遠地區居民肯定，交通局長鄭永祥上午在議會答詢時表示，之前多以偏遠山線為主，現在會加強海線地區的...

原鄉文化像沙漏般流失 女碩士用筆和相機搶救記錄

原住民生活與自然界融為一體，蹲點屏東縣牡丹鄉協助推動人文生態旅遊的卓幸君，發現植物是部落文化的脈絡，部落長輩至今仍巧妙融...

防疫解封藝文回溫！故事工廠「再見歌廳秀」衛武營登場

故事工廠2020全新劇目「再見歌廳秀」，5月1、2日在國家戲劇院無觀眾演出後，隨著疫情趨緩，6月6日晚上7點半於高雄衛武...

高雄校園戶外場地 13日開放

中央流行疫情指揮中心預告6月7日將大規模解封，高雄市政府昨在防疫會議後宣布，原本需到7月15日才解禁的高中職以下校園，提...

高鐵若不來屏東 潘孟安：辭職謝罪

高鐵南延到屏東進度如何？屏東縣長潘孟安昨在議會答詢說，5月初他北上參加國發會的會議，高鐵南延屏東規畫案已送行政院，他強調...

高雄罩青年社團 最高補助2萬元

高雄市政府青年局昨天宣布將提供「青年社團活動發展補助」，支持大專院校及高中職社團活動經費，強化競爭力。凡高雄公私立大專院...

屏東大店長聯盟 祭優惠拚經濟

屏東縣長潘孟安力推青年創意「大店長課程」，今年邁入第6期，已培力136名專業經理人，這群經理人今年3月成立「大店長聯盟」...

熱門新聞

蘭院建築展模型遭頑童轟炸式摧毀 學生心痛努力全泡湯

口罩販售解禁 中衛超夯彩色口罩今公布50片賣300元

YouBike汰換 柯文哲：與捷安特簽的約是頭腦不清

1個科長缺5、6人找關說 徐耀昌：再來擾就公布姓名

大腸鏡檢查不用怕 苗栗3家醫院補助無痛式

縱容狗追機車、追人苗栗有法罰 最高罰1萬5000元

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。