六龜古厝「洪稛源商號」修復 再現先民物品交換站故事

高雄市政府力推「六龜之心」山城再造計畫，都發局表示，目前已完成六龜「洪稛源商號」古厝修復，再現昔日先民「物品交易站」故事，將提供六龜區公所作為地方創生據點，活化老街社區。

高雄新都發局長林裕益表示，六龜位在高雄進入中央山脈的山城，過去是閩南、客家、原住民族群的交流聚落。六龜區人文、地景及溫泉觀光資源相當豐富，為落實韓市長「發展城鄉特色」政策，帶動地方繁榮，都發局與六龜區公所合作推動「六龜之心」山城再造計畫，並以「針灸療法」營造城鄉特色，刺激活絡地方產業脈絡，首先完成六龜老街「洪稛源商號」古厝修復。

街區是認識六龜的第一站，「六龜之心」山城再造計畫，首先針對六龜老街及特色老屋，進行改造，目前已整建完工。位在老街的「洪稛源商號」古厝，是已有108年歷史的閩式建築，與華南路的「池田屋」，同屬六龜地區最重要的特色歷史老屋。

六龜區長楊孝治表示，老街區「洪稇源商號」傳承至今，為第四代洪勝林先生，將老屋無償借給公所使用。都發局積極完成整建復原，屋主及在地居民都感到興奮，不可思議，竟然兒時記憶地標建築，重現眼前。「洪稇源商號」再造完成，將規畫作為在地「小農市集中心」，讓來到六龜的遊客，能搶鮮品嚐六龜農特產品；並將藉由地方創生計畫，結合在地居民及社區人文協會，共同營造在地特色街區，帶動六龜觀光產業發展。

「洪稇源商號」在短短1年間風華再現，屋主洪勝林很感動。他說，牛車裝滿就是一「稇」，當年祖先取名「洪稇源商號」，就是希望「豐收富足」的意思。他很感謝高雄市政府將「阿嬤家」的老宅修復完成，前陣子親友回來老家，看到小時候住過的房間，大家都不禁想起小時候在阿嬤家的故事情景。

都發局都市開發處長郁道玲說，早期六龜是採樟及林業重鎮，「洪稇源商號」是先民洪見濤創設，原居於旗山，擔任旗山「巡查補」及第三保正（村長），並在旗山開設洋雜貨及蕃產交換的商號。隨著當時支廳行政擴張，以及有原住民物產的交易經驗，為提供往來六龜開採樟腦的腦丁、隘勇及其他移住人口必要的生活用品，1912年7月開設「洪稇源商號」六龜支店，以經營雜貨、菸酒買賣及漢人、原住民的物品交易。

郁道玲指出，「洪稇源商號」建築，分有紅磚屋、土埆磚屋二部分，屋主居住紅磚屋，土埆磚屋則是提供原住民來物品交易的住宿場所。雖然建物外觀歷經歲月，及多次局部改建，導致頂脊、瓦、牆身、地坪及木構件部分的損壞。為復原老屋的歷史文化特色，都發局委請擅長古蹟修復的建築師劉金昌進行整建設計，全力復原特色老建築的風貌。