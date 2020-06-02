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新冠肺炎疫情嚴重 陳炯明38年返鄉路再延緩

中央社 / 台東縣2日電

台東阿美族男子陳炯明17歲被遠洋漁船丟包西班牙小島，原計畫春節後返台，不巧碰上當地新冠肺炎疫情嚴峻，讓他38年的返鄉路再受延遲。

今年55歲的陳炯明，17歲時和父親當遠洋漁工，因不勝酒力醉倒，被漁船丟包西班牙蘭薩羅特島。原本已放棄返回台灣，7年前台東太麻里同鄉的遠洋漁工靠岸蘭薩羅特島，讓他再度燃起返鄉願望，透過同鄉漁工和台東親人取得聯繫。

不過，返鄉路一波三折，台東家屬奔波辦證件一晃又過了6年，直到今年初在移民署台東服務站專員陳允萍幫助下才完成所有程序，原計畫農曆春節後從西班牙返回台東，未料當地新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情嚴峻封城，陳炯明返鄉路再度延遲。

陳允萍今天說，滯留西班牙蘭薩羅特島的陳炯明，今年1月已收到返台相關證件，並開始辦理手續，未料，遇到新冠肺炎在西班牙大爆發，使得申辦作業受阻，據他了解，目前當地政府也未開始正常上班，現階段也只能等待，會持續了解狀況。

陳允萍表示，從陳炯明住的小島到西班牙本島有300多公里，目前封城中陳炯明無法前往，只能待在小島。

陳炯明的妹妹陳秀蘭表示，哥哥急著要回台灣，無奈西班牙疫情嚴重無法出來，哥哥上班的餐廳也都停止營業，整個小島幾乎是「靜止的」。

38年前陳炯明隨父親當遠洋漁工，漁船靠港西班牙蘭薩羅特島時，陳炯明因故和父親吵架後下船到小鎮和當地民眾去歡唱，結果不勝酒力醉倒，醒來時身邊的人都不見了，他徒步走了好幾個小時到碼頭，發現船隻都走了。

事後幾年間，他的父親再度回島上找他，可是陰錯陽差沒碰到，他也因沒證件無法返台，決定能留在島上自力更生，從流浪街頭到餐廳洗碗當廚師，認識當地女子同居，生了7名孩子。

西班牙 台東 疫情

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