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屏東農民10年磨一劍 獲首個產銷履歷土肉桂

中央社 / 屏東縣2日電

屏東長治鄉農民顏金珠栽種土肉桂10多年，認為土肉桂全身是寶，努力申請產銷履歷驗證，終於在今年取得台灣目前唯一的土肉桂產銷履歷集體驗證。

顏金珠曾從事中草藥材生意，所以對土肉桂相當瞭解，她說，整棵土肉桂樹都是寶，光葉子搓揉就有一股濃郁香氣，放到口中咬嚼含有辛辣及甜味，因為這特殊味道，具有豐富的肉桂醛，可殺菌和防腐效果。

她表示，土肉桂的加工產品很多樣，如肉桂露、肉桂粉、肉桂糖等，都很有市場潛力，10幾年前買了將近3分地陸續種土肉桂，不噴農藥，施用有機肥。

雖然土肉桂並不是起眼的植物，但顏金珠為了能申請產銷履歷，花了一番功夫，她表示，因當初驗證品項中並沒有土肉桂，後來經試驗單位完成TGAP（台灣優良農產品規範），才能據以申請，花了1年時間申請，終以產銷班不同產品集體驗證方式，獲得第1張產銷履歷土肉桂，也是目前台灣唯一。

顏金珠表示，一般市面上的肉桂粉是利用樹皮磨粉，但樹砍了就要重新再種，她不砍樹，而是利用肉桂葉磨粉，不但具有一般樹皮肉桂粉的香味，還有葉子的清香，她並沒有在市面上看過肉桂葉粉，完全基於不想砍樹，自己研發出來。

她表示，肉桂要長到4、5年後，才能採肉桂葉，因為只有老葉才具有肉桂醛和天然膠質，而且1年只能採1次。

顏金珠在社區的環保生態教學中，原本是以左手香、香茅及檸檬等製作清潔用品如洗髮精、沐浴乳、清潔液等為主，3年前曾在社區推廣土肉桂的產品製作和產業，這2年常到台北推廣，土肉桂產品獲得都市消費者青睞。

顏金珠邀請大仁科技大學老師協助研發產品，目前顏金珠和女兒顏睿希一同種植也研發肉桂露，還有土肉桂油膏和貼布等，常利用時間參加展售會，她說，有了產銷履歷，消費者更為安心，像肉桂露和肉桂粉加在咖啡、紅酒裡都能增加風味。

履歷 沐浴 紅酒

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