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罷韓投票周六登場 大湖夜市唯一搭棚投開票所

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
高市湖內區大湖夜市用地也是市長罷免案的投開票所之一，要等周四夜市結束後才能進場布置。記者徐白櫻／攝影
高市湖內區大湖夜市用地也是市長罷免案的投開票所之一，要等周四夜市結束後才能進場布置。記者徐白櫻／攝影

6月6日高雄市長韓國瑜罷免案投票，高市選委會公布的投開票所中，湖內區大湖夜市將是唯一一處戶外投開票所，預計要搭設遮陽棚讓市民投票。選務單位表示，考量高雄氣候炎熱，已備妥旋轉風扇與工業電扇，但周四晚間還有夜市，預計周五下午進場布置。

高市選委會28日公告各里投開票所，多數位在學校、社區活動中心或廟宇，湖內區其中一處投開票所卻位在大湖夜市辦公處旁攤位遮棚，地址是高雄市湖內區大湖里長壽路65巷1弄1號對面大湖夜市內。

湖內警分局指出，此次選務作業中，轄區的投開票所總數與以往一樣，只是其中一處位於戶外棚架區，人力需求照舊，沒有特別之處。湖內區公所表示，考量投票日氣候可能炎熱，已備妥吸頂旋轉電扇8台、大型水冷扇2台與工業電扇1台，牆面上層也會預留空隙以利通風。

夜市 投票 選委會

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